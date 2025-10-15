Il celebre fisico Antonino Zichichi compie 96 anni

Il celebre fisico Antonino Zichichi oggi compie 96 anni. Il Professore emerito di Fisica, scienziato di fama internazionale e fondatore del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana è nato a Trapani il 15 ottobre 1929 ed è lui a ricordare il compleanno con un post su Facebook. “Oggi compio 96 anni. Un traguardo che non considero soltanto personale, ma parte di un cammino di ricerca e di meraviglia che dura da tutta la mia vita”, scrive Zichichi nel post. “La scienza mi ha insegnato che l’Universo è governato da leggi rigorose, armoniose, che non smettono mai di stupirmi. La fede mi ha insegnato che queste leggi sono impronte lasciate da Colui che ha fatto il mondo. In questo giorno speciale, il mio pensiero va ai giovani: a loro appartiene il futuro della Scienza e della Cultura, strumenti essenziali per costruire un’umanità più giusta, più libera e capace di custodire il Creato”, continua. “Grazie a chi in questi anni ha condiviso con me questo cammino. Il viaggio continua”.