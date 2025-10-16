Il Centro Spaziale Nazionale russo intitolato a Valentina Tereshkova

Oggi il Sindaco di Mosca, Sergej Sobyanin, ha firmato il decreto che attribuisce al Centro Spaziale Nazionale il nome di Valentina Tereshkova, la prima donna cosmonauta nella storia. La proposta era stata avanzata da diverse organizzazioni pubbliche e sindacati del settore aerospaziale, sottolineando l’importanza di onorare il contributo femminile alla ricerca spaziale, come ha dichiarato Dmitrij Bakanov, capo di Roscosmos. Inaugurato il 13 settembre 2025 dal Presidente russo Vladimir Putin, il Centro Spaziale Nazionale riunisce oltre 30 imprese del settore e si estende su una superficie superiore a 250mila metri quadrati nel quartiere Filëvsky Park, a Ovest di Mosca. La sua torre principale, alta 288 metri, figura tra i 10 edifici più alti della capitale. La struttura rappresenta un polo strategico per l’industria spaziale russa e un simbolo della lunga tradizione del Paese nell’esplorazione dello Spazio.