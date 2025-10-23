Il ciclone Benjamin prende forma, attenzione nel pomeriggio/sera

Prende forma in queste ore un profondo ciclone, denominato Benjamin, centrato tra Belgio e Paesi Bassi, con una pressione minima di circa 970 hPa, che sta spingendo verso l’Italia un vasto fronte freddo ormai prossimo alle Alpi. La perturbazione, attraverserà oggi – giovedì 23 ottobre – soprattutto il Centro/Nord, nel pomeriggio/sera, portando piogge diffuse, localmente intense, e un marcato rinforzo dei venti su tutti i bacini. Lungo il fronte si svilupperanno temporali sparsi e un generale calo delle temperature, alimentato dall’afflusso di aria fresca polare marittima in discesa dall’Oceano Atlantico attraverso la Francia. Le precipitazioni interesseranno anche il basso versante tirrenico, mentre le aree meridionali sperimenteranno un progressivo aumento della ventilazione.

Per domani venerdì 24 ottobre si prevede un miglioramento: il sistema ciclonico si allontanerà verso i Balcani, lasciando spazio a schiarite, ma con venti ancora forti al Centro/Sud e sulle Isole Maggiori.

