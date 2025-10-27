Il ciclone Montha punta l’India, massima allerta sulla costa orientale

La costa orientale dell’India si prepara all’arrivo del ciclone Montha, previsto per domani. A partire da oggi entreranno in vigore i primi avvisi allerta rossa, i più elevati nel Paese, lungo la costa dello Stato dell’Andhra Pradesh, situato nella parte centrale della costa orientale. Le condizioni più critiche sono attese per martedì, quando saranno in stato di massima allerta le zone costiere dell’Andhra Pradesh e gli stati di Telangana, Chhattisgarh e Odisha, a causa di forti piogge e temporali. L’Indian Meteorological Department (IMD) ha segnalato che il ciclone Montha continuerà a spostarsi verso Nord/Ovest nelle prossime 12 ore, trasformandosi in una violenta tempesta ciclonica proprio martedì, quando è previsto il landfall.

Secondo l’IMD, “continuando il suo movimento verso Nord-Nord/Ovest, è molto probabile che attraversi la costa dell’Andhra Pradesh tra Machilipatnam e Kalingapatnam vicino a Kakinada nel pomeriggio o nella sera del 28 ottobre come una violenta tempesta ciclonica con venti massimi sostenuti da 90 a 100 km/h con raffiche fino a 110 km/h“.

L’allerta massima rimarrà in vigore anche mercoledì 29 ottobre in Andhra Pradesh e Odisha, per poi diminuire gradualmente a partire da giovedì, quando l’allerta sarà di colore giallo nella maggior parte del Paese, fatta eccezione per le regioni estreme a Nord e a Sud e per gli arcipelaghi.

Il primo ministro dell’Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, ha dichiarato che le autorità statali stanno lavorando per prevenire perdite di vite umane e danni alle proprietà e ha invitato la popolazione a collaborare. In Odisha, le autorità hanno evacuato le persone dalle aree più vulnerabili e hanno dispiegato oltre 100 squadre di pronto intervento nelle zone che potrebbero essere maggiormente colpite dal ciclone.