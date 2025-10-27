Il cielo di Mosca illuminato da misterioso oggetto verde | VIDEO

Questa mattina il cielo di Mosca è stato teatro di uno spettacolo mozzafiato: un brillante oggetto verde ha attraversato l’orizzonte, lasciando dietro di sé una lunga scia luminosa prima di scomparire. Numerosi residenti hanno immortalato il fenomeno con i loro telefoni, condividendo video che sono rapidamente diventati virali. Secondo alcuni esperti russi si tratterebbe quasi certamente di una piccola meteora, forse parte dello sciame delle Orionidi, attivo fino ai primi giorni di novembre. Secondo Sergei Bogatchev dell’Istituto Russo di Ricerca Spaziale, il colore verde è dovuto all’elevato contenuto di nichel, mentre la lentezza e la durata della luminosità sono tipiche degli oggetti ricchi di ferro, che bruciano più lentamente rispetto ad altri materiali rocciosi. Tuttavia, non è da escludere del tutto che si tratti di detriti di satelliti in rientro nell’atmosfera.

Meteora o detrito spaziale?

Cosa distingue una meteora da un bolide o da un detrito spaziale? Una meteora è un frammento di roccia o metallo proveniente dallo Spazio che, entrando nell’atmosfera terrestre a grande velocità, si riscalda fino a incandescenza, creando una scia luminosa. Quando il fenomeno è particolarmente brillante e duraturo, spesso superiore alla luminosità di Venere, si parla di bolide. I detriti spaziali, invece, sono frammenti di satelliti o razzi artificiali che rientrano nell’atmosfera; pur generando scie luminose simili, il loro percorso è generalmente più lento e uniforme, e la composizione chimica può dare colori differenti.

La scia lasciata da una meteora è dunque un segnale fugace della collisione tra Spazio e atmosfera, mentre quella di un detrito spaziale è spesso il risultato della combustione di metalli artificiali. Che si tratti di meteora o di spazzatura spaziale, lo spettacolo nel cielo della capitale russa è stato davvero mozzafiato.

Misterioso oggetto verde illumina il cielo di Mosca