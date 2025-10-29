Il cielo “in fiamme”: bolidi sfrecceranno accanto alla Superluna

Il cielo di novembre si prepara a uno degli spettacoli più affascinanti e memorabili dell’anno: per 2 notti consecutive, tra il 4 e il 5 novembre 2025, gli osservatori del cielo potranno assistere a un vero e proprio sciame di bolidi che attraverseranno la volta celeste, creando uno spettacolo quasi magico sotto la luce intensa di una Superluna. Questo evento non è solo un’occasione per appassionati di astronomia: chiunque alzi lo sguardo potrà godere di una performance naturale che unisce l’eleganza dei movimenti celesti alla potenza luminosa di meteore brillanti, alcune delle quali possono essere visibili per diversi secondi, frammentarsi in volo o lasciare scie persistenti.

La danza cosmica delle Tauridi

Ogni anno, da metà settembre a fine novembre, la Terra attraversa una scia di minuscole particelle lasciate dal cometa 2P/Encke, una delle più antiche e studiate del nostro Sistema Solare. Quando questi minuscoli granelli – spesso non più grandi di un chicco di sabbia – entrano a contatto con l’atmosfera terrestre, si incendiano per attrito, generando i bagliori che chiamiamo comunemente stelle cadenti.

Le Tauridi Meridionali non sono un normale sciame meteorico: la loro fama deriva non dalla quantità, ma dalla qualità. Invece di una pioggia fitta di meteore, offrono un numero ridotto – circa cinque meteore all’ora – ma spesso spettacolare. Questi bolidi, o fireball, possono brillare quanto la Luna piena, frammentarsi in volo e lasciare dietro di sé scie luminose che restano visibili per diversi secondi.

Un anno propizio

Il 2025 sarà, secondo gli astronomi, un anno propizio: la Terra attraverserà una regione particolarmente densa dei detriti cometari. Ciò significa che la probabilità di assistere a fireball – quelle meteore più grandi e luminose – sarà insolitamente alta.

Le meteore delle Tauridi viaggiano a circa 27 km/S, una velocità relativamente bassa rispetto ad altri sciami meteorici. Questa lentezza rende i loro passaggi più spettacolari e facilmente osservabili a occhio nudo, con scie persistenti e colori che spaziano dal giallo all’arancio intenso.

La Superluna del Cacciatore

A rendere ancora più straordinaria la notte del 5 novembre sarà la Superluna del Cacciatore, la più vicina della Terra nel 2025. Questa Luna piena, che apparirà più grande e luminosa del solito, illuminerà il cielo con una presenza maestosa, offrendo un contrasto spettacolare con le scie infuocate delle Tauridi Meridionali.