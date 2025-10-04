Il cuore di fuoco delle Hawaii: il vulcano Kilauea visto dallo Spazio

L’immagine a corredo dell’articolo, realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-2 e pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, mostra un lago di lava sul vulcano Kilauea nella Big Island delle Hawaii. Situata nell’Oceano Pacifico centrale, la Big Island è l’isola più a Sud/Est dello stato americano delle Hawaii e, come suggerisce il nome, la più grande dell’arcipelago. Essendosi formata sopra un punto caldo (hotspot) di magma nella placca del Pacifico, le Hawaii ospitano alcuni dei vulcani attivi più grandi del mondo. Uno di questi è il Kilauea, situato nel lato sudorientale della Big Island.

L’immagine di Copernicus Sentinel-2 del 3 settembre 2025 mostra un lago di lava lungo circa 2,5 km , all’interno del cratere principale del Kilauea. A seguito di un episodio eruttivo del 2 settembre, fontane di lava hanno raggiunto circa 100 metri di altezza e la lava è fluita da più fessure nel cratere principale.

Sebbene l’immagine sia stata elaborata a colori naturali, sono stati utilizzati anche i canali a onde corte nell’infrarosso della missione, che rilevano le fonti di calore, per evidenziare la lava incandescente che fuoriesce dal cratere in arancione e rosso. Si possono anche notare pennacchi di fumo che fuoriescono dal cratere.

L’attuale fase eruttiva è iniziata il 23 dicembre 2024 ed è proseguita nel 2025 con ripetuti episodi di lava, fluita lungo il vulcano. I segni di eruzioni più vecchie sono visibili sui fianchi meridionali del cratere come colate marrone scuro di lava solidificata verso la costa.

A differenza dell’evento qui raffigurato, che è rimasto confinato all’interno del cratere sommitale e ha rappresentato un rischio minimo per le comunità vicine, l’eruzione iniziata nel maggio 2018 è stata una delle più distruttive nella storia registrata del Kilauea: ha distrutto più di 600 case e ha prodotto una quantità di lava che ha rimodellato il paesaggio, equivalente a circa 320mila piscine olimpioniche.

Come si vede nell’immagine, la roccia vulcanica crea un terreno aspro, che contrasta con la circostante vegetazione lussureggiante e i campi. In particolare, le aree verde chiaro e gialle a Nord del cratere principale corrispondono ad insediamenti umani, strade e piantagioni.

La Big Island, come le altre isole hawaiane, presenta foreste tropicali grazie alla combinazione di terreno vulcanico fertile e forti piogge. Le nuvole, visibili in tutta l’immagine, si formano quando gli alisei del Pacifico soffiano attraverso le montagne in mezzo all’oceano.

Le missioni satellitari come Copernicus Sentinel-2 sono un modo eccellente per monitorare le eruzioni vulcaniche, poiché possono riprendere pennacchi di fumo, colate di lava, smottamenti di fango e fessure del terreno e possono essere utilizzate per aiutare a valutare i danni.