Il Doodle di Google di oggi celebra Halloween con PAC-MAN

Oggi, 30 ottobre 2025, Google ha sorpreso i suoi utenti con un Doodle interattivo davvero speciale: “PAC-MAN: Halloween 2025 Edition”. Questa versione festiva del celebre videogioco celebra i 45 anni di PAC-MAN, offrendo ai giocatori un’esperienza unica in occasione di Halloween. Nel Doodle di oggi, PAC-MAN si trasforma in un piccolo avventuriero del dolcetto o scherzetto, pronto a esplorare 8 livelli pieni di sfide, 4 dei quali ambientati in case infestate. Ogni casa è stata progettata per riflettere la personalità dei fantasmi iconici del gioco, rendendo ogni labirinto una vera e propria sorpresa.

I giocatori dovranno raccogliere le tradizionali power pellet per ribaltare le sorti del gioco, passando da preda a cacciatore e inseguendo i fantasmi stessi. Questa meccanica classica, combinata con l’ambientazione a tema Halloween, rende il Doodle non solo nostalgico per chi ha conosciuto PAC-MAN negli anni ’80, ma anche divertente e coinvolgente per le nuove generazioni.