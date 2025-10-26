Il “fiume erboso” del Congo: uno sguardo dallo Spazio al Likouala-aux-Herbes | FOTO

L’immagine in alto, realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-2 e pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, cattura il corso tortuoso del fiume Likouala-aux-Herbes nella Repubblica del Congo. Il Likouala-aux-Herbes è un affluente del fiume Sangha, che a sua volta è un affluente del secondo fiume più lungo dell’Africa: il Congo, che dà anche il nome al Paese. Il Likouala-aux-Herbes scorre per circa 700 km attraverso la Cuvette congolese, una vasta depressione all’interno del bacino del fiume Congo. La regione è ricoperta da paludi e acquitrini permanenti, fitte foreste e praterie, il che spiega anche l’origine del nome del fiume, che significa “fiume erboso“.

I vari colori nell’immagine riflettono questo ecosistema diversificato, con foreste verde scuro che si aprono su torbiere allagate, che appaiono in sfumature di marrone e rosso. Vicino al centro dell’immagine, possiamo vedere il punto in cui il fiume Batanga, più piccolo, sfocia nel Likouala-aux-Herbes. A Nord/Ovest di questa confluenza si trova Epena, un villaggio di circa 5mila abitanti e capoluogo amministrativo del distretto, visibile sulla riva del fiume come un’area più chiara e strutturata, immersa nella vegetazione circostante.

A Ovest di Epena si trova la Riserva comunitaria del Lac Télé/Likouala‑aux‑Herbes, una zona umida Ramsar di importanza internazionale, che ospita una ricca biodiversità, tra cui una foresta paludosa, una savana allagata e boscosa, una prateria galleggiante e una ricca fauna selvatica.

Il terreno sotto la riserva contiene importanti riserve di torba, come in tutto il bacino del fiume Congo, che ospita una delle più grandi torbiere tropicali del mondo. Poiché le torbiere fungono da pozzi di carbonio, immagazzinando tonnellate di carbonio, la loro conservazione è di fondamentale importanza per il clima globale. Qualsiasi perturbazione potrebbe infatti comportare il rilascio di carbonio immagazzinato nell’atmosfera, aggravando di conseguenza il riscaldamento globale.

Sebbene la loro importanza sia riconosciuta a livello internazionale, le torbiere sono ancora minacciate dalla deforestazione, dall’agricoltura e da altre attività umane. Le immagini satellitari possono contribuire notevolmente agli sforzi per preservare queste aree, aiutando a osservare il processo di coltivazione sostenibile e a identificare l’uso illegale del suolo e la deforestazione.