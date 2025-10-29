Il Giappone a Trump: “difficile rinunciare al GNL russo”

Il nuovo primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante il loro incontro a Tokyo, che vietare le importazioni di GNL russo sarà difficile. Lo hanno riferito all’agenzia Reuters due funzionari del governo giapponese. I funzionari hanno chiesto di non essere identificati perché l’informazione non è pubblica. La questione del GNL russo è emersa ieri, durante l’incontro bilaterale tra i leader e, secondo i funzionari, Takaichi ha chiesto a Trump di comprendere il fabbisogno energetico del Giappone.

Le forniture russe rappresentano quasi il 9% delle importazioni totali di GNL del Giappone e le aziende giapponesi Mitsui e Mitsubishi detengono partecipazioni nel progetto GNL Sakhalin 2, nell’Estremo Oriente russo. In vista del viaggio di Trump in Asia questa settimana, gli Stati Uniti hanno esortato gli acquirenti di energia russa, incluso il Giappone, a cessare le importazioni e a imporre sanzioni ai suoi due maggiori esportatori di petrolio, Rosneft e Lukoil, per fare pressione su Mosca affinché ponga fine alla guerra in Ucraina. Secondo il quotidiano economico Nikkei, Takaichi, eletta la scorsa settimana come prima donna premier del Giappone, ha dichiarato a Trump che, se Tokyo interrompesse gli acquisti, renderebbe felici solo Cina e Russia.

Le esportazioni energetiche russe

Cina e India sono stati i principali acquirenti delle esportazioni energetiche russe, sebbene molte raffinerie indiane abbiano sospeso i nuovi ordini di petrolio russo a seguito delle nuove sanzioni statunitensi della scorsa settimana, in attesa di chiarimenti da parte del governo e dei fornitori. Il Giappone negli ultimi anni ha intensificato gli acquisti di GNL statunitense, nel tentativo di diversificare la propria attività rispetto al suo principale fornitore, l’Australia, e di prepararsi alla scadenza dei contratti di fornitura con il progetto russo Sakhalin 2. La maggior parte della fornitura del Sakhalin 2 terminerà nel periodo compreso tra il 2028 e il 2033. Sostituire quel gas “sarà costoso e comporterà un aumento dei prezzi dell’elettricità”, ha affermato la scorsa settimana il ministro dell’Industria giapponese.

Il Giappone acquista meno dell’1% delle sue importazioni di petrolio dalla Russia, in base a una deroga alle sanzioni che scadrà a dicembre, mentre la maggior parte delle sue forniture di petrolio proviene dal Medio Oriente.