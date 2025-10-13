Il giornalismo e la più grande storia del mondo: scienza, media e informazione raccontano le sfide della crisi climatica

“La più grande storia del mondo” (The biggest story in the world): questo è il titolo scelto qualche anno fa dal quotidiano britannico The Guardian per un podcast che raccontava il lavoro giornalistico della redazione sulla crisi climatica. Dietro queste parole si nascondono tutte le implicazioni del rapporto tra scienza e giornalismo: come raccontare le informazioni che ci vengono dalla grande quantità di dati a disposizione; dove prendere le informazioni più utili e corrette; come costruire storie sui rischi e le opportunità di realizzare società resilienti e adattate; come realizzare inchieste che scovino i lati più nascosti del rapporto tra le società umane e la natura, nell’epoca della conoscenza più avanzata sui cambiamenti climatici.

Sono domande che riguardano tutto il mondo del giornalismo, dalle grandi testate internazionali fino a quelle che si occupano di realtà locali. La risposta a queste domande passa dal confronto e dalla collaborazione tra esperienze, da quelle internazionali a quelle più vicine a casa nostra, che coinvolgono esponenti del mondo del giornalismo, delle scienze del clima, della classe politica.

Il confronto

La Fondazione CMCC, centro di ricerca internazionale e indipendente sul clima, contribuisce al dibattito pubblico portando all’apertura del Festival for the Earth di Torino (FOR) un confronto tra esperti sul tema (giornalisti, comunicatori e scienziati) con:

Giulio Boccaletti, CMCC, Direttore scientifico

Damian Carrington, The Guardian, environmental editor

Pilita Clark, Financial Times, associate editor and business columnist

Un dialogo su storie ed esperienze di giornalismo internazionale per approfondire le forme e i contenuti del racconto dei cambiamenti climatici con i vincitori del premio internazionale sulla comunicazione dei cambiamenti climatici (CMCC Climate Change Communication Award) intitolato a Rebecca Ballestra, ideatrice e fondatrice del FOR.

A seguire

Giulia Bassetto, Willmedia e Oxford Climate Journalism Network

Matteo Civillini, Climate Home News

Paolo Benini, Lucy sulla cultura, Presidente

Nicola Lagioia, Lucy sulla cultura, Direttore editoriale

modera Mauro Buonocore, CMCC, Comunicazione e divulgazione scientifica.

Tre diverse esperienze per raccontare i temi della sostenibilità, diversi strumenti, diverse tecniche, diversi pubblici. Tutti con un elemento in comune: una visione che supera le barriere delle discipline e innesca iniziative in cui scienziati, artisti, scrittori, cittadini, giornalisti collaborano alla comprensione di un futuro comune.

In chiusura, una tavola rotonda composta da esperte ed esperti dal mondo della ricerca, delle startup e del giornalismo, con:

Marta Ellena, CMCC

Nicolas Lozito, La Stampa

Paola Mazzoglio, Politecnico di Torino

Giuliano Antoniciello, CarpeCarbon

Duccio Travaglini, Greencome

modera Marco Merola.

Il giornalismo e la più grande storia del mondo: Scienza, media e informazione raccontano le sfide della crisi climatica