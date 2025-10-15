Il Governo Basco e IBM inaugurano il primo IBM Quantum System Two in Europa

Il governo basco e IBM hanno presentato il primo IBM Quantum System Two in Europa presso l’IBM-Euskadi Quantum Computational Center di San Sebastian. L’installazione di questo sistema segna una pietra miliare nella partnership tra le due parti, iniziata nel 2023 nell’ambito dell’iniziativa BasQ – Basque Quantum, promossa dal Governo Basco per contribuire a rendere Euskadi un hub internazionale per le tecnologie quantistiche. Il sistema installato nel campus principale della Fondazione Ikerbasque, nel Centro Computazionale Quantistico IBM-Euskadi, è stato inaugurato nel corso di una cerimonia alla presenza del Presidente del Governo dei Paesi Baschi, Imanol Pradales; Jay Gambetta, Direttore di IBM Research; Juan Ignacio Pérez Iglesias, Ministro della Scienza, dell’Università e dell’Innovazione del Governo Basco; Eider Mendoza, vice generale di Gipuzkoa; Eneko Goia, sindaco di San Sebastián; e Horacio Morell, General Manager di IBM Spagna, Portogallo, Grecia e Israele. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, tra gli altri, il Primo e il Secondo Vice-Lehendakari, Ibone Bengoetxea e Mikel Torres; e i deputati generali di Alava e Bizkaia, Ramiro González ed Elixabete Etxanobe; oltre alla rappresentanza del mondo accademico, del governo e dell’industria.

Questa installazione di IBM Quantum System Two è solo la seconda implementazione di questo tipo al di fuori degli Stati Uniti. È alimentato da un processore IBM Quantum Heron da 156 qubit, uno dei processori quantistici più performanti sviluppati dall’azienda, fino ad oggi. Progettato per essere scalabile e integrare più processori in futuro, questo sistema segna una pietra miliare tecnologica consentendo l’esecuzione di algoritmi su scala industriale, superando le capacità della classica simulazione a forza bruta.

Le dichiarazioni

“L’attenzione del governo basco è rivolta alle aree strategiche per il nostro Paese. La nostra forza trainante è la strategia quantistica basca, che oggi compie un enorme passo avanti. La strategia quantistica basca ci permetterà di essere una calamita per generare conoscenza e attrarre talenti. Ci permetterà di connetterci con altri poli ed ecosistemi di conoscenza e innovazione per ottenere competitività e sviluppo come paese. E ci permetterà anche di allinearci alla strategia di resilienza e reindustrializzazione dell’Europa, facendo leva sugli investimenti in infrastrutture e tecnologie essenziali per le trasformazioni che dobbiamo affrontare come continente e come Paese”, ha dichiarato il Presidente basco Imanol Pradales.

“La collaborazione di due anni con il team di scienziati di BasQ ha già portato a importanti risultati di ricerca nella scienza dei materiali e nella fisica delle alte energie. Ora, non vedo l’ora di vedere cosa realizzeranno i nostri team man mano che l’ecosistema in crescita della regione attinge al primo IBM Quantum System Two d’Europa, alimentato dal nostro miglior processore quantistico IBM Quantum Heron”, ha dichiarato Jay Gambetta, Director of IBM Research e IBM Fellow.

I membri dell’IBM-Euskadi Quantum Computational Center hanno ora accesso al sistema, insieme ad altre risorse IBM, per aiutare a costruire l’ecosistema quantistico dell’Europa meridionale, promuovere lo sviluppo economico e sviluppare nuovi algoritmi utili per aiutare a realizzare la visione IKUR 2030 del governo dei Paesi Baschi per le tecnologie quantistiche. Gli sforzi specifici nello sviluppo di algoritmi si applicano direttamente al raggiungimento degli obiettivi IKUR 2030 di sviluppare applicazioni in settori strategici come l’energia, la biomedicina e l’intelligenza artificiale. Il Centro aiuta anche a posizionare i Paesi Baschi per la leadership nel campo delle tecnologie quantistiche e rafforza gli impegni di IBM e del governo basco per guidare lo sviluppo scientifico e tecnologico in questo campo strategico.

Un’infrastruttura per la conoscenza e l’industria del futuro

Il lancio di un IBM Quantum System Two nei Paesi Baschi non solo simboleggia il progresso della comunità scientifica, ma apre anche nuove opportunità per l’applicazione della tecnologia in settori strategici. Le capacità del nuovo sistema consentiranno agli esperti del settore di esplorare soluzioni a sfide complesse in aree come la progettazione di nuovi materiali, l’ottimizzazione dei processi industriali, la simulazione biomedica e il miglioramento degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Con questo passo, i Paesi Baschi svolgono un ruolo importante nella rete globale di calcolo quantistico di IBM e rafforzano l’ambizione della regione di essere leader nel rapido sviluppo di questa tecnologia emergente.

L’impegno del governo basco nei confronti del quantum

L’impegno del governo basco per il quantum computing è iniziato nel 2019 con la strategia IKUR, che ha identificato questo campo come una delle aree scientifiche prioritarie per i Paesi Baschi, insieme alle neuroscienze, ai neutroni e all’intelligenza artificiale. Nell’ambito di questa strategia, nel marzo 2023 è stata annunciata la collaborazione con IBM, con l’obiettivo di creare un centro quantistico e installare un computer quantistico IBM nei Paesi Baschi, un passo importante per posizionare il territorio all’avanguardia della scienza quantistica e dell’innovazione. Questo impegno è stato rafforzato nel marzo 2025 con l’annuncio che i Paesi Baschi avrebbero installato il primo IBM Quantum System Two in Europa.

L’impegno del Governo Basco a favore delle tecnologie quantistiche ha preso forma sotto il nome di BasQ – Basque Quantum (https://www.basquequantum.eus), un’iniziativa guidata dal Dipartimento di Scienze, Università e Innovazione del Governo Basco, in collaborazione con i Consigli Provinciali di Alava, Bizkaia e Gipuzkoa. Oltre ad essere una struttura tecnologica, BasQ è stato creato come un ecosistema completo progettato per far progredire la scienza quantistica, sviluppare talenti, attrarre investimenti e sviluppare applicazioni in settori strategici come l’energia, l’industria, la biomedicina e l’intelligenza artificiale.