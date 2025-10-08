Il Kazakhstan aumenta le forniture di petrolio verso la Germania per il prossimo anno

Il Kazakhstan intende aumentare le forniture di petrolio verso la Germania nel corso del prossimo anno. Secondo quanto comunicato dalla compagnia petrolifera e del gas statale Kazmunaigas, nell’ambito di un nuovo accordo le consegne mensili passeranno dalle attuali 100mila a 130mila tonnellate di greggio. Nel corso dell’anno in corso, la società ha già esportato verso la Germania circa 1,5 milioni di tonnellate. L’obiettivo della Germania è ridurre la dipendenza dalle materie prime russe diversificando le fonti di approvvigionamento, anche attraverso il petrolio kazako. Le forniture provenienti dal Kazakistan transitano tuttavia attraverso l’oleodotto Druschba, percorrendo quindi territorio russo.