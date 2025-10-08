Il Ministro Crosetto operato a Roma, “asportati 3 polipi”

“Questa mattina il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l’Ospedale Fatebenefratelli“: è quanto ha reso noto il Ministero della Difesa. “L’operazione, eseguita con successo ha comportato l’asportazione di 3 neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico“. L’asportazione di neoplasie al colon si riferisce a un intervento chirurgico o endoscopico volto a rimuovere delle escrescenze anomale presenti nel colon, chiamate polipi. I polipi sono piccole formazioni di tessuto che si sviluppano sulla parete interna dell’intestino crasso; possono essere benigni, ma alcuni tipi hanno il potenziale di evolvere in neoplasie, cioè tessuti con crescita cellulare anomala, che possono trasformarsi in tumori maligni se non trattati.

L’intervento può avvenire tramite colonscopia, una procedura endoscopica in cui un tubo flessibile con telecamera viene introdotto nel colon, permettendo di individuare e rimuovere i polipi. L’asportazione preventiva riduce il rischio di sviluppare un cancro del colon. Dopo la rimozione, i tessuti vengono inviati a un laboratorio per esame istologico, che verifica se le cellule erano benigne o maligne, aiutando il medico a determinare eventuali ulteriori controlli o trattamenti necessari.