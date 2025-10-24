Il ministro Pichetto svela il futuro in Italia sul fronte energetico

“Il modello del passato è completamente superato, le guerre e l’esplosione dei prezzi l’hanno fatto abbandonare. Nel presente c’è una forte dipendenza da gas e un incremento il più possibile delle rinnovabili col tentativo di incidere anche a livello europeo sui meccanismi di formazione dei prezzi, onestamente ci sono dei prezzi molto alti”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di “Cambio di paradigma”, il forum dell’economia del nuovo mondo organizzato a Napoli dal quotidiano Il Mattino. “L’obiettivo per il futuro – spiega il ministro – è quello di rispondere alla nuova domanda che tutti gli indicatori ci dicono sarà doppia rispetto ad oggi. Questo vuol dire che se oggi consumiamo 310 miliardi di kWh all’anno, la domanda sarà di 600 miliardi di kWh”.

I prossimi passi

“Quindi noi dobbiamo continuare certamente con le rinnovabili, ma non possiamo raggiungere l’obiettivo solo con fotovoltaico ed eolico. Dobbiamo integrare con quello che sarà il nuovo nucleare. Parliamo del prossimo decennio, non di questo decennio, ma certamente dobbiamo creare le condizioni per quello”, conclude.