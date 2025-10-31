Il Pakistan assegna i primi blocchi di esplorazione petrolifera offshore da decenni

Il Pakistan ha dichiarato di aver assegnato 23 blocchi di esplorazione offshore a quattro consorzi guidati da compagnie energetiche locali, alcune delle quali in partnership con aziende straniere, tra cui la compagnia petrolifera nazionale turca TPAO. Nella prima tornata di offerte del genere in Pakistan in quasi due decenni, il ministero dell’energia ha dichiarato – secondo quanto riferisce Reuters – che sono state aggiudicate offerte per 23 dei 40 blocchi offshore offerti, che coprono circa 53.500 chilometri quadrati. Il ministero dell’energia ha elencato la Oil and Gas Development Co. Ltd gestita dallo Stato, Pakistan Petroleum Ltd (PPL) e MariEnergies, insieme alla società privata Prime Energy, sostenuta dalla Hub Power Company (Hubco) del Pakistan, tra gli offerenti aggiudicatari. TPAO si è assicurata una quota del 25% in uno dei blocchi assegnati e il diritto di gestirlo dopo aver firmato un accordo di gara congiunta con Pakistan Petroleum Ltd (PPL) all’inizio di quest’anno per esplorare le prospettive offshore del Paese.

Gli altri partner

Tra gli altri partner figurano United Energy Group con sede a Hong Kong, Orient Petroleum, un importante produttore indipendente locale, e Fatima Petroleum, parte del conglomerato pakistano Fatima Group. I quattro consorzi vincitori, guidati da OGDCL, PPL, Mari Petroleum e Prime Energy, hanno promesso collettivamente circa 80 milioni di dollari in attività di esplorazione nel periodo iniziale di tre anni, ha affermato il Ministero dell’energia.