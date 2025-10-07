Il più grande censimento dell’Inghilterra dei Tudor torna alla luce: Enrico VIII rivela i segreti della ricchezza ecclesiastica

Un’indagine straordinaria commissionata nel 1535 da Enrico VIII per mappare la ricchezza e le proprietà della Chiesa in Inghilterra e Galles sarà finalmente accessibile al pubblico. Conosciuta come Valor Ecclesiasticus, questa rilevazione venne condotta poco dopo lo “Scisma anglicano”, ovvero la rottura con la Chiesa Cattolica romana, a seguito della quale il sovrano Enrico VIII venne proclamato “unico protettore, solo e supremo signore, e, fintanto che la legge di Cristo lo permette, capo supremo” della Chiesa d’Inghilterra, sottraendolo all’autorità papale.

L’obiettivo di questa ricerca era rivelare in dettaglio il potere economico detenuto dalle istituzioni religiose, in vista della loro dissoluzione. L’inchiesta raccolse dati su oltre 8.000 parrocchie, 650 monasteri, 22 cattedrali, scuole, ospedali, cappelle e altre entità ecclesiastiche, documentando non solo edifici e terreni, ma anche le attività produttive e le persone che ne traevano sostentamento, inclusi anziani, malati e bambini.

Un tesoro storico rimasto inaccessibile

Nonostante il suo valore documentario, il Valor Ecclesiasticus è rimasto per secoli quasi inutilizzato. Stampato una sola volta nel XIX secolo in una versione abbreviata e in latino, fu reso difficile da consultare perfino dagli studiosi. La gestione discutibile da parte della Commissione parlamentare dell’epoca portò anche a un’inchiesta della Camera dei Comuni: venne scoperto che John Caley, all’epoca segretario dell’archivio, aveva approfittato del proprio ruolo per trarne profitto personale, vendendo materiali pubblici. Solo in tempi recenti sono riemersi documenti originali, grazie al ritrovamento di bozze in biblioteche private e alle copie conservate nei National Archives.

Un progetto nazionale per riscoprire l’Inghilterra dei Tudor

Oggi, grazie al progetto “Rediscovering the Tudor Domesday“, quei documenti torneranno accessibili attraverso una piattaforma online a libero accesso, permettendo agli utenti di esplorare virtualmente l’Inghilterra e il Galles del XVI secolo. Il progetto, finanziato con quasi 1,5 milioni di sterline dall’Arts and Humanities Research Council, coinvolgerà scuole, archivi locali, enti culturali e gruppi di comunità in tutto il Regno Unito. Coordinato dall’University of Exeter, il lavoro vede la collaborazione di numerosi partner accademici e istituzionali, tra cui i National Archives, le università di Nottingham e Reading, il National Trust e realtà locali attive nella valorizzazione del patrimonio.

Digitalizzazione e tecnologia per leggere il passato

Uno degli aspetti più ambiziosi del progetto sarà la trasformazione digitale dei manoscritti originali, curata dal team guidato dalla Dott.ssa Charlotte Tupman dell’Università di Exeter. I testi in latino, datati oltre cinque secoli fa, saranno trascritti, tradotti e geolocalizzati tramite tecnologia GIS, così da visualizzare ogni località censita. Tupman ha sottolineato la complessità dei dati raccolti dal Valor Ecclesiasticus e le sfide nel renderli fruibili, ma ha anche evidenziato le enormi opportunità che la digitalizzazione potrà offrire a ricercatori e cittadini.

Impatti su storia, educazione e politiche attuali

Oltre alla digitalizzazione, il progetto avrà ricadute educative e sociali. I National Archives svilupperanno programmi formativi per scuole e archivi regionali, mentre il National Trust e altre organizzazioni locali impiegheranno i dati per arricchire la narrazione storica dei siti Tudor. Euan Roger, esperto dei National Archives, ha spiegato che questa nuova edizione renderà finalmente comprensibile un documento finora riservato a pochi esperti. Il professor James Clark, responsabile del progetto, ha infine osservato che i dati raccolti al tempo di Enrico VIII — in un’epoca di forti trasformazioni politiche e religiose — possono oggi offrire spunti per affrontare questioni economiche, ambientali e sociali del presente.