Il potere delle idee: Joel Mokyr e la riscoperta storica dell’innovazione scientifica

Nel panorama degli studi economici contemporanei, dominati da modelli matematici e grandi basi di dati, la premiazione di Joel Mokyr con il Nobel per l’Economia segna un evento significativo: un riconoscimento del valore della storia qualitativa e dell’impatto trasformativo delle idee. Storico dell’economia e teorico dell’innovazione, Mokyr ha dedicato la sua carriera a mostrare come la crescita economica moderna, a partire dalla Rivoluzione Industriale, non sia frutto esclusivo di condizioni materiali o disponibilità di risorse, ma nasca dal cambiamento culturale e dalla circolazione del sapere. In particolare, il suo lavoro ha rivelato l’importanza delle interazioni tra scienza e tecnica nell’Europa dei Lumi, con un’attenzione speciale alla Gran Bretagna del XVIII secolo.

La cultura della crescita e la rivoluzione delle idee

Al centro della sua interpretazione vi è l’idea di una “Cultura della crescita”, un ambiente in cui il progresso era non solo auspicato, ma ritenuto possibile. Mokyr ha spiegato come la diffusione delle conoscenze scientifiche — alimentata da società accademiche, pubblicazioni e reti di scambio — abbia creato un ecosistema fertile per l’invenzione. Egli distingue tra micro-invenzioni, ovvero miglioramenti incrementali all’interno di processi già esistenti, e macro-invenzioni, scoperte radicali non spiegabili dalle sole variabili economiche. La sua analisi sottolinea come queste ultime siano spesso nate da intuizioni teoriche maturate nel contesto della Rivoluzione Scientifica, poi rese praticabili grazie alla collaborazione con artigiani altamente specializzati.

L’organizzazione della conoscenza

Un altro elemento cruciale nel pensiero di Mokyr riguarda il rapporto tra conoscenza proposizionale e prescrittiva, ovvero tra sapere teorico e sapere pratico. La vera rivoluzione, secondo lui, avvenne quando scienziati e tecnici iniziarono a cooperare, rendendo possibile l’applicazione di concetti astratti in contesti concreti. Invenzioni come il barometro o il termometro non sarebbero state concepibili senza la convergenza tra la scienza sperimentale e l’abilità manuale di vetrai, meccanici e altri artigiani. Mokyr ci insegna che l’innovazione tecnologica non è mai solo frutto di genialità individuale, ma di un’organizzazione sociale della conoscenza che consente il trasferimento tra discipline.

La storia come chiave dell’economia

Infine, il valore del suo contributo non si limita alla ricerca accademica. Come editore e promotore di una nuova generazione di storici economici, Mokyr ha aperto spazi per approcci diversi, persino opposti ai suoi. La sua opera mostra che comprendere l’economia richiede anche una visione storica ampia, capace di leggere le trasformazioni culturali, scientifiche e istituzionali che preparano il terreno all’innovazione. Il Nobel a Joel Mokyr è, in definitiva, una celebrazione del pensiero storico come chiave interpretativa dell’economia, e un invito a guardare al passato per comprendere davvero ciò che rende possibile il progresso.