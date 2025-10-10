Il Presidente della Repubblica argentina incontra l’Ad di Eni: focus sul progetto Argentina LNG

Il Presidente della Repubblica argentina, Javier Milei, ha incontrato oggi a Buenos Aires, l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, per discutere dei progetti di Eni nel paese e delle possibili iniziative future. Successivamente, l’AD di Eni e il Presidente e Amministratore Delegato di YPF, Horacio Marin, hanno firmato la Descrizione Tecnica Finale di Progetto (Final Technical Project Description, FTPD), tappa importante verso il raggiungimento della Decisione Finale d’Investimento relativa ad una fase da 12 MTPA di gas naturale liquefatto (LNG) del progetto integrato upstream-midstream Argentina LNG (ARGLNG).

Cosa prevede il progetto

Il progetto che prevede la produzione, il trattamento, il trasporto e la liquefazione del gas destinato all’export attraverso due unità galleggianti per la liquefazione di gas (FLNG) da 6 MTPA (Milioni di Tonnellate Per Anno, pari a circa 9 miliardi di metri cubi di gas per anno) ciascuna, oltre alla valorizzazione e all’esportazione dei liquidi associati. L’accordo di oggi fa seguito all’Head of Agreement sottoscritto dalle due società a giugno 2025, e mette a frutto il know-how e la tecnologia maturati rispettivamente da Eni nella realizzazione fast-track di progetti di sviluppo con impiego di Floating LNG (FLNG) e da YPF nella gestione delle operazioni upstream del giacimento non convenzionale Vaca Muerta.

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha dichiarato: “oggi abbiamo avuto l’occasione di descrivere al Presidente Milei i progressi dei progetti congiunti e le prospettive future di Eni nel paese. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per un progetto così importante e di poter contribuire allo sviluppo del gas naturale liquefatto argentino, il quale rappresenterà una importante fonte di approvvigionamento per i mercati internazionali. Il know-how specifico e distintivo che abbiamo sviluppato nei progetti FLNG in Congo e Mozambico ci posiziona come partner ideale nella realizzazione di progetti di questa natura”.

Argentina LNG è un progetto di sviluppo gas integrato, upstream e midstream, su larga scala, progettato per sviluppare le risorse del giacimento a gas onshore del giacimento “Vaca Muerta” e servire i mercati internazionali, esportando in varie fasi indipendenti fino a 30 milioni di tonnellate di GNL per anno (MTPA). Il progetto è in linea con la strategia di Eni finalizzata alla promozione della transizione energetica, privilegiando lo sviluppo delle produzioni a gas, al fine di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 oltre a contribuire alle esigenze di sicurezza e competitività delle forniture energetiche.