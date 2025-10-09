Il presidente di CNE-Federimpreseuropa: “l’alleanza Urso-Reiche segna una svolta per l’industria automobilistica europea”

“Esprimo pieno sostegno all’iniziativa congiunta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro dell’Economia tedesco Katherina Reiche che hanno inviato una lettera alla Commissione Europea chiedendo un cambio di rotta immediato sulle politiche automotive europee”, dichiara Mary Modaffari, Presidente Nazionale di CNE-Federimpreseuropa. “La lettera sottoscritta dal MIMIT e dal Ministero tedesco richiede infatti una transizione verde sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, superando quelle che vengono definite le “gabbie ideologiche del Green Deal” e promuovendo un approccio pragmatico basato sulla neutralità tecnologica e sulla competitività dell’industria europea di fronte alla concorrenza globale”, si legge in una nota.

L’iniziativa

L’iniziativa italo-tedesca fa seguito all’intenso confronto bilaterale avviato a giugno e al “non paper” presentato dall’Italia un anno fa che ha finalmente attivato il dialogo strategico UE sull’automotive. “Questa alleanza tra le due principali potenze industriali europee rappresenta un passo decisivo per riportare al centro dell’agenda europea le esigenze concrete delle imprese e della filiera produttiva che da troppo tempo attendono risposte concrete da Bruxelles”, sottolinea Modaffari. “Mentre la burocrazia europea discute, la concorrenza mondiale avanza e non possiamo permetterci ulteriori ritardi che metterebbero a rischio migliaia di posti di lavoro e l’intero tessuto industriale del continente. Come CNE-Federimpreseuropa ribadisco la necessità di politiche industriali che tengano conto della realtà produttiva e delle capacità effettive di transizione delle imprese, garantendo sostegno finanziario adeguato e tempi realistici per gli obiettivi di decarbonizzazione. Auspico che questa posizione comune tra Italia e Germania apra finalmente la strada a decisioni operative immediate che salvaguardino la competitività europea senza sacrificare l’occupazione e la sostenibilità sociale della transizione ecologica”, conclude il Presidente Modaffari.