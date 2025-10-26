Il prezzo del petrolio in bilico: perché è sotto la lente dei mercati

In bilico fra le nuove sanzioni alla Russia e il possibile aumento della produzione da parte dei paesi Opec in un contesto economico di rallentamento globale, il prezzo del petrolio è sotto la lente dei mercati nella prossima settimana dopo la fiammata dei giorni scorsi che ha portato a un rialzo del 6,8% per il Wti a 61,2 dollari e del 7,5% del Brent a 65,2 dollari. Secondo gli analisti, l’andamento recente dei prezzi non basta ancora per parlare di una svolta duratura. Centrali saranno anche i negoziati fra Usa e Cina dei prossimi giorni visto che Pechino è un crescente acquirente del petrolio russo e rischia di subire a sua volta sanzioni in caso di acquisti.

Secondo Goldman Sachs le sanzioni decise dall’amministrazione Trump a Rosneft e Lukoil hanno un effetto importante visto che le due società esportano il 45% del greggio del paese e possono provocare una puntata al rialzo dei prezzi fino a 85 dollari che tuttavia dovrebbe rientrare nel corso del 2026 confermando le previsioni di una forchetta fra i 52 e 56 dollari. Il mancato apporto del greggio, spiega il rapporto della banca d’affari, verrebbe infatti limitato sia da misure di esenzione o di aggiramento sia dall’aumento della produzione da parte dei paesi Opec.