Il rapporto CLIMATE TRACE: la situazione sulle emissioni globali di gas serra ad agosto 2025

Oggi, Climate TRACE ha riportato che le emissioni globali di gas serra (GHG) per il mese di agosto 2025 ammontavano a 5,16 miliardi di tonnellate di CO₂e. Ciò rappresenta un aumento dello 0,40% rispetto ad agosto 2024. Le emissioni globali totali da inizio anno sono pari a 41,09 miliardi di tonnellate di CO₂e. Questo valore è superiore dello 0,30% rispetto al totale da inizio anno 2024. Le emissioni globali di metano ad agosto 2025 sono state pari a 34,85 milioni di tonnellate di CH₄, con un calo dell’1,03% rispetto ad agosto 2024. La stima preliminare di Climate TRACE delle emissioni di agosto 2025 in Cina, il paese con il maggior numero di emissioni al mondo, è di 1,50 miliardi di tonnellate di CO₂e, con un aumento di 4,89 milioni di tonnellate di CO₂e, ovvero dello 0,33% rispetto ad agosto 2024.

Tra gli altri cinque paesi con le maggiori emissioni:

Le emissioni degli Stati Uniti sono diminuite di 27,30 milioni di tonnellate di CO₂e, ovvero del 4,54% su base annua;

Le emissioni dell’India sono aumentate di 0,91 milioni di tonnellate di CO₂e, ovvero dello 0,25% su base annua;

Le emissioni della Russia sono aumentate di 7,63 milioni di tonnellate di CO₂e, ovvero del 3,10% su base annua;

Le emissioni dell’Indonesia sono aumentate di 8,77 milioni di tonnellate di CO₂e, pari al 7,02% su base annua. Nell’UE, che nel suo complesso sarebbe la quarta fonte di emissioni nell’agosto 2025, le emissioni sono diminuite di 0,61 milioni di tonnellate di CO₂e rispetto ad agosto 2024, pari allo 0,20%.

Emissioni di gas serra per settore: agosto 2025

Le emissioni di gas serra sono aumentate ad agosto 2025 rispetto ad agosto 2024 nei settori dell’agricoltura, dell’energia, dei trasporti e dei rifiuti, mentre sono diminuite nelle attività legate ai combustibili fossili. Il settore dei trasporti ha registrato la variazione maggiore delle emissioni su base annua, con un aumento del 3,60% rispetto ad agosto 2024.

Le emissioni agricole sono state pari a 695,58 milioni di tonnellate di CO₂e, con un aumento dello 0,01% rispetto ad agosto 2024;

Le emissioni degli edifici sono state pari a 249,83 milioni di tonnellate di CO₂e, invariate rispetto ad agosto 2024;

Le emissioni di gas fluorurati sono state pari a 137,71 milioni di tonnellate di CO₂e, invariate rispetto ad agosto 2024;

Le emissioni derivanti dalle operazioni sui combustibili fossili sono state pari a 785,87 milioni di tonnellate di CO₂e, con un calo dell’1,88% rispetto ad agosto 2024;

Le emissioni del settore manifatturiero sono state pari a 858,07 milioni di tonnellate di CO₂e, invariate rispetto ad agosto 2024;

Le emissioni derivanti dall’estrazione mineraria sono state pari a 21,10 milioni di tonnellate di CO₂e, invariate rispetto ad agosto 2024;

Le emissioni di energia sono state pari a 1.409,96 milioni di tonnellate di CO₂e, con un aumento dello 0,44% rispetto ad agosto 2024;

Le emissioni dei trasporti sono state pari a 827,41 milioni di tonnellate di CO₂e, con un aumento del 3,60% rispetto ad agosto 2024;

Le emissioni di rifiuti sono state pari a 178,86 milioni di tonnellate di CO₂e, con un aumento dello 0,48% rispetto ad agosto 2024.

Emissioni di gas serra per città: agosto 2025

Le aree urbane con le emissioni totali di gas serra più elevate nell’agosto 2025 sono state Shanghai, Cina; Tokyo, Giappone; Houston, Stati Uniti; New York, Stati Uniti; e Los Angeles, Stati Uniti. Le aree urbane con i maggiori aumenti delle emissioni assolute nell’agosto 2025 rispetto all’agosto 2024 sono state Songyuan, Cina; Giacarta, Indonesia; Yogyakarta, Indonesia; Il Cairo, Egitto; e Surabaya, Indonesia. Quelle con i maggiori cali delle emissioni assolute tra questo agosto e l’agosto scorso sono state Nagpur, India; Waidhan, India; Accra, Ghana; Tongling, Cina; e Quezon City [Manila], Filippine.

Le aree urbane con i maggiori aumenti delle emissioni in percentuale sulle emissioni totali sono state Butibori, India; Nunukan, Indonesia; Sungai Tendang, Indonesia; Igunga, Tanzania; e UNNAMED, Sudan. Quelle con la maggiore diminuzione percentuale sono state Alotau, Papua Nuova Guinea; Atebubu, Ghana; Yendi, Ghana; Gushiegu, Ghana; e Bawku, Ghana.