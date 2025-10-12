Il Regno Unito guida la ricerca sui cambiamenti climatici polari mentre gli Stati Uniti si ritirano

La nave ammiraglia britannica per la ricerca polare si dirigerà in Antartide la prossima settimana per contribuire a far progredire decine di progetti scientifici legati ai cambiamenti climatici, mentre le nazioni occidentali guidano gli studi nella regione e gli Stati Uniti si ritirano. La RRS Sir David Attenborough, una nave all’avanguardia che prende il nome dal famoso naturalista britannico, contribuirà alla ricerca su tutto, dalla “caccia agli tsunami sottomarini” al monitoraggio dello scioglimento dei ghiacciai e delle popolazioni di balene. Gestita dal British Antarctic Survey (BAS), l’istituto di ricerca polare del Paese, la rompighiaccio da 15.000 tonnellate, dotata di un eliporto e di vari laboratori e dispositivi, è fondamentale per gli sforzi del Regno Unito per valutare l’impatto dei cambiamenti climatici in Antartide.

“Si dice ‘ciò che accade in Antartide non rimane in Antartide’“, ha detto l’oceanografo del BAS Peter Davis all’AFP durante un tour della nave mentre si preparava a partire da Harwich, nell’Inghilterra orientale. Davis ha definito “un peccato” che gli Stati Uniti si siano “ritirati” dall’esplorazione scientifica nella regione ma ha osservato che “molti Paesi si stanno facendo avanti e affermano ‘comprendiamo l’importanza dell’Antartide e concentreremo la nostra ricerca scientifica lì'”.

Davis sta collaborando con il Korean Polar Research Institute per continuare l’analisi del cruciale ghiacciaio Thwaites e di come il suo scioglimento stia contribuendo all’innalzamento del livello del mare a livello globale.

“Opportunità”

In un discorso alle Nazioni Unite del mese scorso, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito il cambiamento climatico una “truffa“. Nel suo secondo mandato, Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi sul clima, ha smantellato le agenzie scientifiche e licenziato ricercatori e meteorologi. All’inizio di quest’anno, la sua amministrazione ha dichiarato di voler interrompere il noleggio dell’unica rompighiaccio americana dedicata alla ricerca in Antartide e, a quanto pare, ha sospeso lo sviluppo di una nuova nave che le succederà.

Trump sembra invece concentrato sul rafforzamento della presenza di sicurezza degli Stati Uniti nell’Artico, dove il rapido scioglimento dei ghiacci ha spinto le grandi potenze mondiali a puntare su nuovi giacimenti di petrolio, gas, minerali e rotte di navigazione. Nei giorni scorsi, ha annunciato un accordo con la Finlandia per la costruzione di 11 rompighiaccio per la Guardia Costiera statunitense.

In Gran Bretagna, Stephanie Martin, che coordina un progetto legato al BAS per la valutazione del numero di balene, ha affermato che la ridotta presenza scientifica polare degli Stati Uniti rappresenta “opportunità” per il Regno Unito e altri. Ma ha avvertito che “c’è anche il potenziale per nazioni come Cina e Russia di colmare questa lacuna” e che “potrebbero gestire le cose in modo diverso rispetto al passato“.

La Gran Bretagna, un alleato chiave degli Stati Uniti, non ha pubblicamente rimproverato Trump per la sua retorica antiscientifica. “Gli Stati Uniti sono responsabili del proprio approccio“, ha dichiarato all’AFP Stephen Doughty, sottosegretario agli Esteri responsabile delle regioni polari. “Ma lavoriamo a stretto contatto con una serie di partner internazionali e siamo molto, molto chiari sulla minaccia rappresentata dal cambiamento climatico“.

La rotta

La nave Attenborough, la cui costruzione è costata 200 milioni di sterline ed è stata varata nel 2020, arriverà alla Stazione di Ricerca di Rothera, a ovest della Penisola Antartica, entro la fine di novembre. Il più grande hub regionale della BAS, è stato ampliato con una nuova struttura all’avanguardia, il Discovery Building.

Se il meteo lo permetterà, la nave attraverserà anche le acque antartiche, visitando altre quattro stazioni di ricerca della BAS e stazioni di campo ancora più remote.

Studio sulle balene

L’iniziativa Wild Water Whales di Martin utilizza diverse tecnologie, tra cui i droni, per studiare specie chiave come le balenottere azzurre e le megattere. Dopo essere state cacciate senza sosta nel XX secolo, negli ultimi decenni il numero di megattere è tornato a quasi il 60% della popolazione precedente, ha affermato Martin. Tuttavia, la loro principale fonte di cibo, il krill, è minacciata dai cambiamenti climatici.

“Fotografiamo gli individui per distinguerli, così da poter ricavare un’idea della popolazione. Preleviamo campioni di pelle e grasso per scoprirne il sesso, perché non lo sappiamo senza il DNA”, ha spiegato.

Il capitano dell’imbarcazione, Will Whatley, ha dichiarato durante la visita che la nave era “progettata per rompere il ghiaccio ed è molto performante“, sottolineando che l’equipaggio può continuare a lavorare anche nei mari “molto tempestosi” dell’Oceano Antartico.

Una gru in grado di sollevare 50 tonnellate carica vari oggetti, dai robot sommergibili ai cosiddetti strumenti CTD che misurano la conduttività elettrica, la temperatura e la pressione dell’acqua di mare.

Altre ricerche previste includono lo studio di carote di ghiaccio estratte, alcune risalenti a centinaia di migliaia di anni fa, per comprendere i climi del passato.