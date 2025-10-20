Il ritiro dei ghiacciai della Patagonia, il caso del Parco Nazionale Laguna San Rafael: l’immagine ESA

Situato sulla costa sul Pacifico del Cile meridionale, il parco Nazionale Laguna San Rafael copre un’area di circa 17.000 km quadrati e comprende il campo di ghiaccio della Patagonia settentrionale, un residuo della Calotta di Ghiaccio della Patagonia che un tempo ricopriva la regione. Oggi, nonostante il giacimento di ghiaccio sia solo una frazione delle sue dimensioni originarie, è ancora la seconda più grande massa continua di ghiaccio al di fuori delle regioni polari. “Come possiamo vedere nelle immagini, la massa di ghiaccio alimenta ghiacciai che hanno subito variazioni nelle dimensioni tra il 1987 e il 2024. L’immagine Landsat-5 a sinistra è stata acquisita il 9 febbraio 1987, mentre l’immagine a destra, che ha ripreso il campo di ghiaccio il 9 febbraio 2024, è stata acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2”, si legge in un articolo ESA.

La parte occidentale del campo di ghiaccio della Patagonia settentrionale alimenta 28 ghiacciai di sbocco. I due più estesi, San Rafael e San Quintín, sono mostrati in questa immagine. Entrambi i ghiacciai si sono ritirati drasticamente a causa del riscaldamento globale. Il ghiacciaio San Rafael, in alto a sinistra, è uno dei ghiacciai in fase di distacco più attivi al mondo. Si distacca a ovest verso l’Oceano Pacifico in un lago a forma di arco, la Laguna San Rafael, visibile subito alla sinistra del ghiacciaio. Il lago è formato e alimentato dal ritiro del ghiacciaio.

Come la Lagura San Rafael, molti laghi della zona sono alimentati dall’acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai. Nelle immagini, il colore dell’acqua varia dal blu scuro all’acquamarina a seconda della quantità di sedimenti fini sospesi presenti. Questo tipo di sedimento è chiamato ‘latte dei ghiacciai’ ed è il risultato dell’abrasione causata dal movimento dei ghiacciai sulla roccia sottostante. Ciò è particolarmente evidente nel lago San Rafael, dove possiamo anche riconoscere iceberg che galleggiano sull’acqua.

Direttamente sotto San Rafael si trova il ghiacciaio San Quintín, il secondo più grande del campo di ghiaccio. Il ghiacciaio si riversa verso ovest e, osservando più da vicino la sua estremità in entrambe le immagini, possiamo notare come il ghiacciaio quasi terminasse sulla terraferma nel 1987, mentre, con il suo ritiro, il bacino si è riempito d’acqua e ha formato il lago proglaciale che osserviamo nell’immagine del 2024.

I ghiacciai di tutto il mondo sono influenzati dai cambiamenti climatici. Con l’aumento delle temperature e lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali, l’acqua finisce per riversarsi nell’oceano, causando l’innalzamento del livello del mare. L’innalzamento del livello del mare è una delle conseguenze più evidenti e potenzialmente devastanti del riscaldamento climatico della Terra.

Le osservazioni da satellite possono contribuire notevolmente al monitoraggio preciso dei cambiamenti dei ghiacciai. Il ritmo con cui i ghiacciai stanno perdendo massa nel lungo termine è fondamentale per prendere decisioni informate in termini di adattamento futuro. E’ quanto si legge in un articolo ESA.