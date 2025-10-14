Il rover europeo Rosalind Franklin verso Marte: in arrivo in Italia il prototipo dello spettrografo Enfys

A quasi dieci anni dal lancio del dimostratore Schiaparelli, parte della missione ExoMars TGO e noto per il suo incidente durante l’atterraggio su Marte, l’Europa si prepara a una nuova importante sfida spaziale con il rover Rosalind Franklin. Questo veicolo sarà il primo europeo a operare direttamente sulla superficie marziana e sarà dotato di strumenti all’avanguardia per la ricerca scientifica. Tra questi, uno dei più rilevanti è lo spettrografo a infrarossi Enfys, sviluppato dall’Università di Aberystwyth, che verrà utilizzato per identificare composti organici e potenziali biomarcatori nel sottosuolo del pianeta.

Test e integrazione del prototipo Enfys in Italia

Attualmente, un prototipo identico allo strumento destinato a volare su Marte è stato inviato dal Galles all’Aerospace Logistics Technology Engineering Company (Altec) di Torino, dove sarà integrato nel Ground Test Model del rover. Questo modello gemello, collocato in un simulatore di terreno marziano, consentirà agli scienziati di effettuare test approfonditi e ottimizzare le prestazioni di Enfys in condizioni realistiche. Il dispositivo sostituirà lo spettrometro Isem, originariamente previsto grazie alla collaborazione con la Russia, e lavorerà in sinergia con il sistema di telecamere PanCam per selezionare i siti di perforazione più promettenti.

Perforare il sottosuolo marziano alla ricerca di vita passata

Il rover Rosalind Franklin si distingue per la sua capacità unica di perforare fino a due metri sotto la superficie marziana, dove le condizioni sono più favorevoli per conservare eventuali tracce di vita passata. Lo strumento italiano Ma_MISS, anch’esso a bordo del rover, avrà il compito di osservare direttamente le pareti delle perforazioni. La missione, il cui lancio è previsto per il 2028, rappresenta un passo cruciale nell’esplorazione di Marte, puntando a identificare segni di vita antica grazie a tecnologie innovative come Enfys, che si appresta ora a entrare nella fase finale di test e integrazione.