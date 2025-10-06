Il rover Perseverance potrebbe aver catturato la cometa interstellare 3I/ATLAS nel cielo di Marte

Il rover Perseverance della NASA ha catturato qualcosa di insolito che sfrecciava nel cielo sopra Marte. Sabato 4 ottobre, la Right Navigation Camera (Navcam) di Perseverance ha catturato l’immagine di una scia luminosa nel cielo sopra il Pianeta Rosso. La data dell’immagine coincide con il momento in cui la cometa interstellare 3I/ATLAS avrebbe dovuto raggiungere il suo punto più vicino al Pianeta Rosso, secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Né la NASA né il Jet Propulsion Laboratory (che ha costruito e gestisce Perseverance) hanno confermato che l’immagine raffiguri la cometa 3I/ATLAS. A causa dell’attuale blocco delle attività del governo statunitense (shutdown), non è chiaro se l’agenzia abbia personale sufficiente per rilasciare una dichiarazione.

Tuttavia, in una precedente dichiarazione, la NASA ha scritto che Perseverance era tra le risorse dell’agenzia incaricate di osservare la terza cometa interstellare conosciuta durante il suo passaggio attraverso il nostro Sistema Solare.

Speculazioni sui social

Sebbene sui social media si siano diffuse alcune speculazioni sul fatto che l’aspetto apparentemente cilindrico della cometa nell’immagine di Perseverance suggerisca che si tratti in realtà di un’astronave aliena, gli scienziati non sono d’accordo.

Sul suo blog, il Prof. Avi Loeb del Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian ha scritto che l’aspetto cilindrico dell’oggetto nell’immagine “è stato generato dal tempo di integrazione utilizzato per creare l’immagine composita della Navcam, durante il quale 3I/ATLAS si è mosso nel cielo marziano”.

“La striscia nell’immagine della Navcam deve essere il risultato dell’accumulo di centinaia di immagini della Navcam in un intervallo di tempo totale di circa 10 minuti”, ha continuato Loeb. “3I/ATLAS sarebbe sembrato un punto circolare per una singola istantanea, che ha un tempo di esposizione massimo di 3,28 secondi per la Navcam”.

Il professore ha aggiunto che 3I/ATLAS è probabilmente più piccolo e rotondo, ma comunque massiccio, con un diametro potenziale di oltre 45 chilometri.

Occhi sulla cometa 3I/ATLAS

3I/ATLAS sta attualmente sorvolando Marte. Il 3 ottobre ha raggiunto il punto più vicino al Pianeta Rosso, a soli 30 milioni di chilometri.

L’ESA aveva precedentemente annunciato che avrebbe utilizzato le sonde Mars Express ed ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) per osservare la cometa interstellare durante il suo passaggio vicino al pianeta, ma si prevede che ci vorranno giorni o addirittura settimane per elaborare tutti i dati.

La NASA ha già utilizzato il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale James Webb per catturare immagini mozzafiato della cometa e studiarne la composizione mentre attraversa la nostra parte di cosmo.

L’agenzia aveva in programma di utilizzare anche un’ampia gamma di altri veicoli spaziali per studiare la cometa, tra cui il cacciatore di esopianeti TESS, l’osservatorio a raggi gamma Swift, il telescopio a infrarossi SPHEREx, il Mars Reconnaissance Orbiter, il rover Curiosity, la sonda Europa Clipper diretta su Giove e altri ancora.

Non è noto in che modo l’attuale blocco delle attività del governo statunitense possa influenzare questi piani, poiché anche gli uffici di comunicazione della NASA sono chiusi. 15.000 dipendenti dell’agenzia, oltre l’80% della sua forza lavoro, sono stati messi in congedo mentre i legislatori di Washington D.C. continuano a discutere l’ultimo disegno di legge sui finanziamenti governativi.