Il satellite NISAR immortalato in orbita: un traguardo storico per la ricerca terrestre | FOTO

Un’immagine senza precedenti del satellite NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) è stata diffusa da Vantor, azienda specializzata in intelligenza spaziale basata su IA e precedentemente nota come Maxar Technologies. La fotografia, scattata dall’orbita terrestre, mostra il più grande radar mai lanciato nello Spazio, con un’antenna circolare di 12 metri di diametro, completamente dispiegata lo scorso agosto. Il satellite, frutto della collaborazione tra NASA e ISRO, è stato lanciato il 30 luglio 2025 dal centro spaziale Satish Dhawan, in India, a bordo del razzo GSLV-F16. NISAR entrerà pienamente operativo a partire da novembre e promette di rivoluzionare l’osservazione del nostro pianeta.

Grazie ai suoi radar a doppia frequenza L-band e S-band, NISAR potrà rilevare cambiamenti minimi della superficie terrestre – come deformazioni del suolo, movimenti dei ghiacci e dinamiche della vegetazione- fornendo dati ogni 12 giorni, in qualsiasi condizione atmosferica e di luce.