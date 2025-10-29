Il segreto dell’immortalità della balena della Groenlandia: il superpotere che potrebbe fermare l’invecchiamento umano

La balena della Groenlandia (Balaena mysticetus), o bowhead whale, è uno dei giganti più longevi e misteriosi del pianeta. Con un peso che supera spesso le 80 tonnellate e una durata di vita di oltre due secoli, questo mammifero marino infrange una delle regole fondamentali della biologia: più un organismo è grande e vive a lungo, più dovrebbe essere incline al cancro. Eppure, non è così. Questo apparente paradosso è stato oggetto di un’indagine pubblicata su Nature nel 2025 da un team guidato da Jan Vijg, Vera Gorbunova e Andrei Seluanov. Il gruppo ha analizzato in laboratorio le cellule della balena della Groenlandia, confrontandole con quelle umane e di altri mammiferi, per scoprire cosa la renda immune all’invecchiamento e alle malattie degenerative.

Riparare invece di distruggere: il segreto della longevità

Le cellule della balena, spiegano i ricercatori, non eliminano le cellule danneggiate come fanno altre specie (attraverso l’apoptosi, cioè la “morte programmata” cellulare). Piuttosto, le riparano.

In particolare, queste cellule mostrano:

Una straordinaria capacità di riparare le rotture del doppio filamento del DNA (double-strand breaks, DSB), una delle forme di danno genetico più pericolose.

Un tasso di mutazione spontanea molto basso, anche in presenza di agenti mutageni come raggi UV o sostanze chimiche.

Una maggiore fedeltà nella riparazione tramite il meccanismo di “non-homologous end joining” (NHEJ), che nelle cellule umane tende a produrre errori.

Il risultato è una stabilità genomica eccezionale, capace di mantenere i tessuti “giovani” e funzionanti per oltre due secoli.

CIRBP: la proteina che protegge il genoma

La scoperta chiave dello studio riguarda una proteina denominata CIRBP (Cold-Inducible RNA-Binding Protein). Nelle cellule della balena della Groenlandia, CIRBP è presente in quantità molto superiori rispetto ad altri mammiferi e agisce come un vero “scudo genetico”. CIRBP promuove la riparazione dei danni al DNA, sia attraverso la ricombinazione omologa (HR) sia tramite NHEJ.

Protegge le estremità del DNA dalle degradazioni enzimatiche.

Riduce la formazione di micronuclei, piccoli frammenti di cromosomi rotti che segnalano instabilità genomica.

Quando i ricercatori hanno inserito la versione “balenosa” di CIRBP in cellule umane, queste hanno mostrato una capacità di riparazione del DNA nettamente superiore e una maggiore resistenza ai danni da radiazioni. Ancora più sorprendente: nei moscerini della frutta (Drosophila), l’espressione di CIRBP ha prolungato la vita media e aumentato la sopravvivenza dopo esposizione a raggi X.

Meno mutazioni, meno tumori

Un altro risultato inatteso è che le cellule della balena necessitano di meno “colpi oncogenici” per trasformarsi in cellule tumorali rispetto a quelle umane. Tuttavia, accumulano molte meno mutazioni, grazie alla riparazione continua del genoma. Questo significa che la balena non previene il cancro distruggendo le cellule danneggiate, ma impedendo che si danneggino in modo irreversibile.

Una lezione evolutiva per l’uomo

Secondo gli autori, la strategia della balena rappresenta un modello alternativo di resistenza all’invecchiamento e al cancro. Mentre l’evoluzione umana ha puntato su meccanismi di eliminazione cellulare (apoptosi e senescenza), la balena ha scelto un approccio “conservativo”: mantenere e riparare, piuttosto che eliminare. Questa scoperta apre una prospettiva affascinante: potenziare i meccanismi di riparazione del DNA negli esseri umani potrebbe rallentare l’invecchiamento e ridurre l’incidenza di tumori. Terapie basate su proteine come CIRBP, suggeriscono i ricercatori, potrebbero un giorno diventare una nuova frontiera della medicina anti-età.

Un gigante contro il tempo

La balena della Groenlandia non è soltanto il mammifero più longevo della Terra: è un esperimento evolutivo vivente che dimostra come la longevità non sia un sogno biologico impossibile. Attraverso un sistema di riparazione genetica impeccabile, questo colosso dei mari ha trovato la chiave per rallentare il tempo. E oggi, grazie alla scienza, quel segreto potrebbe un giorno diventare anche nostro.