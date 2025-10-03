Il Tifone Matmo colpisce il Nord delle Filippine: nuova emergenza dopo terremoti e tempeste

Un nuovo tifone ha investito il Nord delle Filippine, complicando ulteriormente gli sforzi di soccorso in una nazione già provata da un forte terremoto e da altre tempeste recenti. Il tifone Matmo, noto localmente come Paolo, ha raggiunto la città di Dinapigue nella provincia di Isabela con venti sostenuti fino a 130 km/h, dirigendosi verso Nord/Ovest attraverso vaste valli agricole e province montuose. Le autorità hanno ordinato evacuazioni nelle zone a rischio alluvioni e frane, sospeso le lezioni scolastiche e vietato la navigazione a navi da carico e da pesca lungo il percorso del tifone.

Secondo le previsioni meteorologiche filippine, Matmo dovrebbe raggiungere il Mar Cinese Meridionale entro sabato, seguendo una traiettoria verso la Cina meridionale. L’osservatorio di Hong Kong ha confermato che il tifone passerà nei pressi del territorio con un percorso previsto verso l’isola di Hainan e la provincia cinese del Guangdong durante il weekend.

Matmo è il 16° ciclone tropicale a colpire le Filippine nel 2025, un paese che ogni anno affronta circa venti tifoni e tempeste. Situato lungo la Cintura di Fuoco del Pacifico, l’arcipelago è tra le nazioni più vulnerabili a catastrofi naturali, tra terremoti e tempeste tropicali.

Fortunatamente, Matmo non dovrebbe interessare direttamente la regione meridionale colpita martedì sera da un terremoto di magnitudo 6.9, che ha provocato almeno 72 morti e oltre 550 feriti, soprattutto nella città di Bogo, nella provincia di Cebu, e nelle località limitrofe. Più di 5mila abitazioni sono state danneggiate e molti residenti hanno trovato rifugio in parchi, aree erbose e marciapiedi, temendo le continue repliche.

L’emergenza meteorologica arriva dopo altre 2 calamità: la tempesta Bualoi, che ha causato almeno 37 morti e migliaia di sfollati nelle Filippine prima di colpire il Vietnam (49 vittime e danni economici stimati in 485 milioni di dollari), e il Super Tifone Ragasa, il ciclone tropicale più potente del 2025, che ha provocato diverse vittime nelle Filippine prima di arrivare nel Sud della Cina.