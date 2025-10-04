Il tifone Matmo lascia le Filippine e si rafforza: allerta nel Sud della Cina

Matmo ha riacquistato forza nelle scorse ore, tornando ad essere un tifone mentre lasciava le Filippine e si dirigeva verso la provincia di Hainan, nel Sud della Cina, dopo essersi precedentemente indebolito a tempesta. Il tifone ha fatto registrare venti sostenuti di 120 km/h. Si prevede che si rafforzerà ulteriormente prima di toccare terra domani nelle province di Guangdong e Hainan. L’osservatorio meteorologico nazionale cinese ha emesso un’allerta arancione per la tempesta. Ieri Matmo è transitato sulle Filippine, dove migliaia di persone sono state evacuate ma non sono state segnalate vittime.