Il Tifone Matmo si rafforza, in Cina evacuate 150mila persone

Il tifone Matmo si è rafforzato prima di toccare terra in Cina, spingendo il governo a evacuare 150mila persone dalla provincia meridionale del Guangdong. La tempesta fa registrare venti massimi sostenuti di 150 km/h, secondo il Centro Meteorologico Nazionale cinese. Si prevede che tocchi terra intorno a mezzogiorno ora locale. L’autorità meteorologica ha emesso un’allerta tifone di livello rosso, il più alto nel suo sistema. La provincia di Hainan, che è anch’essa sulla traiettoria della tempesta, ha cancellato i voli e interrotto i trasporti pubblici e le attività commerciali a partire da ieri per prepararsi alla tempesta.

La provincia del Guangdong, le cui parti sudoccidentali saranno colpite, ha evacuato 151mila persone, secondo i media locali. Le autorità avvertono sul rischio forti piogge, con precipitazioni previste tra i 100 e i 249 mm in alcune zone. La tempesta si sposterà poi verso Ovest e Nord, in direzione del Vietnam settentrionale e della provincia cinese dello Yunnan.