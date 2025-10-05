Il tifone Matmo tocca terra in Cina: venti di 150km/h, 350mila evacuati | VIDEO

Il tifone Matmo si è rafforzato prima dell’arrivo in Cina, costringendo il governo a evacuare circa 347.000 persone dalle province meridionali di Guangdong e Hainan. Il tifone ha registrato venti sostenuti massimi di 151km/h questa mattina, secondo il Centro Meteorologico Nazionale Cinese. Ha colpito Zhanjiang, nel Guangdong, intorno a metà pomeriggio locale di oggi. L’autorità meteorologica ha emesso un’allerta tifone di livello rosso, la più alta del suo sistema. Hainan, che si trova anch’essa sulla traiettoria della tempesta, ha cancellato voli e bloccato trasporti pubblici e attività commerciali a partire da sabato in preparazione all’arrivo della tempesta. La provincia ha anche evacuato preventivamente 197.856 persone, secondo il media statale The Paper.

Matmo ha colpito direttamente le zone sudoccidentali del Guangdong, dove sono state evacuate 151.000 persone, ha riportato The Paper. Nel frattempo, i media locali hanno trasmesso filmati che mostrano grandi onde che trascinano l’acqua del mare sulle strade dei villaggi costieri di Zhanjiang, nel Guangdong.

Tifone Matmo in Cina: il mare invade Yangjiang

Le autorità avvertono anche di forti piogge, con precipitazioni previste tra 100 e 250mm in alcune parti del Guangdong e di Hainan. Nella regione di Macao, che non si trova sulla traiettoria diretta del tifone, le lezioni sono state cancellate a causa delle condizioni meteorologiche.

L’impatto nelle Filippine

Matmo aveva attraversato le Filippine all’inizio di questa settimana. Sebbene non siano state segnalate vittime o danni gravi, la tempesta ha colpito più di 220.000 persone in cinque pianure agricole settentrionali e regioni montuose. Quasi 35.000 di loro si sono trasferite in rifugi di emergenza o a casa di parenti, lontano dai villaggi a rischio frane o inondazioni, hanno dichiarato i funzionari addetti alla risposta al disastro.

La tempesta si sposterà poi verso ovest e nord, verso il Vietnam settentrionale e la provincia cinese dello Yunnan.