Il vento solare raggiunge la Terra: tempeste geomagnetiche oggi e domani

La Terra sta entrando in un flusso ad alta velocità di vento solare proveniente da un buco coronale equatoriale nell’atmosfera del Sole. Secondo lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), oggi e domani, 12 e 13 ottobre sono possibili tempeste geomagnetiche, classificate come G1, mentre il nostro pianeta si muove più a fondo nel flusso (al momento la velocità si assesta su 765 km/s). Il vento solare è un flusso di particelle cariche, principalmente elettroni e protoni, emesso continuamente dal Sole. Quando queste particelle interagiscono con il campo magnetico terrestre, possono provocare fenomeni come aurore polari e, in alcuni casi, lievi interferenze nei sistemi tecnologici satellitari e di comunicazione.

Un buco coronale è una regione più fredda e meno densa della corona solare, dove il campo magnetico permette al vento solare di fuoriuscire a velocità più elevate rispetto alle zone circostanti. Le tempeste geomagnetiche sono perturbazioni del campo magnetico terrestre causate, in questo caso, dal vento solare. La categoria G1 rappresenta la fascia più bassa della scala, con effetti generalmente limitati a lievi disturbi alle reti elettriche ad alta latitudine e aumento dell’attività aurorale nelle zone polari.