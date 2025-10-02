Il vento solare scuote la Terra: raffiche di 700 km al secondo

Da giorni la Terra è immersa in un flusso di vento solare che viaggia a oltre 700 km/s, una velocità impressionante che sta alimentando un’insolita fase di “turbolenza” nello Spazio che circonda il nostro pianeta. Gli scienziati dello Space Weather Prediction Center della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hanno previsto la possibilità di tempeste geomagnetiche classe G2, un livello considerato “moderato” nella scala che misura l’intensità di questi eventi. In termini pratici, ciò significa che il campo magnetico terrestre sta subendo oscillazioni sufficienti a produrre aurore spettacolari nelle regioni polari, con possibilità che i colori danzanti del cielo si spingano a latitudini più basse del solito.

Cos’è il vento solare

Il vento solare è costituito da un flusso di particelle cariche – principalmente protoni ed elettroni – che il Sole rilascia continuamente nello Spazio. Quando questo flusso si intensifica e colpisce la magnetosfera terrestre, può innescare fenomeni visivi mozzafiato, ma anche disturbi alle comunicazioni radio, alle reti elettriche e ai satelliti.

Gli effetti della corrente ad alta velocità potrebbero prolungarsi ancora, mantenendo un livello di instabilità geomagnetica anche nei prossimi giorni.