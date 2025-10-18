Il volto mutevole dei ghiacciai cileni visto dallo Spazio | FOTO

Il volto mutevole dei ghiacciai cileni nel Parco Nazionale Laguna San Rafael è immortalato nelle immagini satellitari del 1987 e del 2024, pubblicate dall’Agenzia Spaziale Europea. Situato sulla costa pacifica del Cile meridionale, il parco si estende su una superficie di circa 17.000 km² e comprende il Campo de Hielo Patagónico Norte, un residuo della calotta glaciale patagonica che un tempo ricopriva la regione. Oggi, nonostante il campo di ghiaccio sia solo una frazione delle sue dimensioni originali, è ancora la seconda più grande massa di ghiaccio continua al di fuori delle regioni polari.

Come possiamo vedere nelle immagini, la massa di ghiaccio alimenta ghiacciai che hanno cambiato dimensione tra il 1987 e il 2024. L’immagine Landsat-5 di seguito è stata acquisita il 9 febbraio 1987, mentre l’immagine in alto ha catturato il campo di ghiaccio il 9 febbraio 2024, così come è stato visto dalla missione Copernicus Sentinel-2.

La parte occidentale del Campo de Hielo Patagónico Settentrionale alimenta 28 ghiacciai di uscita. Sono raffigurati i 2 più grandi, San Rafael e San Quintín. Entrambi i ghiacciai si stanno ritirando drasticamente a causa del riscaldamento globale.

Il ghiacciaio San Rafael, in alto a sinistra, è uno dei ghiacciai in più attivo distacco al mondo. Si sgretola verso Ovest, verso l’Oceano Pacifico, formando un lago a forma di arco, la Laguna San Rafael, visibile direttamente a sinistra del ghiacciaio. Il lago si è formato e alimentato dal ritiro del ghiacciaio.

Come la Laguna San Rafael, molti laghi della zona sono alimentati dall’acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai. Nelle immagini, il colore dell’acqua varia dal blu scuro all’acquamarina a seconda della quantità di sedimenti fini sospesi presenti. Questo sedimento è chiamato “latte del ghiacciaio” ed è il risultato dell’abrasione causata dallo scorrimento dei ghiacciai sulla roccia sottostante. Ciò è particolarmente evidente nel lago San Rafael, dove possiamo anche vedere gli iceberg galleggiare nell’acqua.

Proprio sotto San Rafael si trova il ghiacciaio San Quintín, il secondo più grande del campo di ghiaccio. Il ghiacciaio drena verso Ovest e, osservando più da vicino il suo termine in entrambe le immagini, possiamo vedere come, nel 1987, il ghiacciaio quasi terminasse sulla terraferma, ma, con il suo ritiro, il bacino si è riempito d’acqua e ha formato il lago proglaciale che vediamo nel 2024.

Le osservazioni satellitari possono contribuire notevolmente al monitoraggio preciso dei cambiamenti dei ghiacciai. Il ritmo con cui i ghiacciai perdono massa a lungo termine è fondamentale per prendere decisioni di adattamento consapevoli.