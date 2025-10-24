Il vulcano Kanlaon erutta alle Filippine: alti pennacchi di cenere

L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) ha segnalato una lieve eruzione esplosiva al vulcano Kanlaon dalle 20:05 alle 20:08 locali di venerdì 24 ottobre 2025. Phivolcs ha affermato che l’eruzione ha generato pennacchi di cenere che hanno raggiunto i 2.000 metri sopra il cratere prima di spostarsi verso nord-est. “Correnti di densità piroclastica (PDC) potrebbero essere osservate scendere lungo i pendii superiori meridionali entro 1 chilometro dal cratere sommitale. Il livello di allerta 2 è confermato sul vulcano Kanlaon“, ha aggiunto l’Istituto.

Il sindaco di Canlaon, Jose Chubasco Cardenas, ha dichiarato che tutti i veicoli di soccorso sono pronti per un’eventuale evacuazione in seguito all’eruzione. Cardenas ha aggiunto che l’Ufficio per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi della città (CDRRMO) sta monitorando attentamente la situazione e si sta coordinando con i funzionari del barangay per garantire la sicurezza dei residenti.

Giovedì mattina, 23 ottobre, il vulcano Kanlaon ha eruttato cenere due volte, producendo pennacchi grigiastri che si sono alzati fino a 600 metri di altezza. La prima emissione si è verificata dalle 5:30 alle 7:29, mentre la seconda dalle 7:39 alle 8:05.