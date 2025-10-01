Il vulcano Kilauea è di nuovo in eruzione alle Hawaii: spettacolari fontane di lava | VIDEO

Il vulcano Kilauea, alle Hawaii, ha eruttato lava dal suo cratere sommitale circa una volta a settimana dalla fine dell’anno scorso, deliziando residenti, visitatori e spettatori online con una cascata di roccia fusa. Oggi, mercoledì 1 ottobre, il vulcano ha avuto il suo 34° episodio da dicembre. Gli scienziati ritengono che facciano tutti parte della stessa eruzione perché il magma ha seguito lo stesso percorso verso la superficie. Le fontane di lava hanno raggiunto i 100 metri di altezza questa mattina, hanno detto le autorità. La lava è rimasta all’interno del cratere sommitale all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii e non ha minacciato case o edifici. Non si prevede che influisca sugli aeroporti commerciali locali.

I ​​venti soffiano moderati da nord-est, il che suggerisce che le emissioni di gas vulcanici e il materiale vulcanico potrebbero essere distribuiti verso sud-ovest, secondo il National Park Service e l’U.S. Geological Survey.

Il Kilauea si trova sull’isola di Hawaii, la più grande dell’arcipelago hawaiano. Si trova circa 320 chilometri a sud della città più grande dello stato, Honolulu.

Hawaii, le immagini dell'eruzione del vulcano Kilauea

Ecco cosa sapere sull’ultima eruzione del Kilauea

Una camera magmatica inferiore sotto il cratere Halemaumau ha ricevuto magma direttamente dall’interno della Terra a circa 3,8 metri cubi al secondo, ha affermato Ken Hon, scienziato responsabile dell’Hawaiian Volcano Observatory. Questo fa esplodere la camera come un palloncino e spinge il magma in una camera superiore. Da lì viene spinto in superficie attraverso le fessure. Molti degli episodi eruttivi da dicembre hanno visto la lava sollevarsi in aria. In alcuni casi, la lava ha formato torri che superavano i 300 metri. Le fontane si generano in parte perché il magma, che contiene gas rilasciati durante la risalita, ha viaggiato verso la superficie attraverso strette bocche simili a tubi.

La riserva magmatica in espansione è bloccata da magma più pesante che aveva espulso i suoi gas alla fine dell’episodio precedente. Alla fine, si accumula abbastanza nuovo magma da espellere il magma degassato, che fuoriesce come una bottiglia di Champagne agitata prima di stapparla.

I precedenti e i possibili scenari futuri

Questa è la quarta volta in 200 anni che il Kilauea spara fontane di lava in aria in episodi ripetuti. L’ultima volta che il Kilauea ha seguito questo schema, gli episodi sono stati più numerosi: l’eruzione iniziata nel 1983 iniziò con 44 sessioni di fontane. Queste, tuttavia, furono distribuite nell’arco di tre anni. E le fontane sono emerse in una zona remota, quindi pochi hanno potuto assistere. Le altre due si sono verificate nel 1959 e nel 1969.

Gli scienziati non sanno come finirà l’eruzione attuale o come potrebbe cambiare. Nel 1983, il magma ha accumulato una pressione sufficiente affinché il Kilauea aprisse una bocca a una quota inferiore e iniziasse a far fuoriuscire lava ininterrottamente da lì, anziché eruttare periodicamente da una quota più elevata. L’eruzione è continuata in varie forme per tre decenni ed è terminata nel 2018.

Qualcosa di simile potrebbe accadere di nuovo. Oppure l’eruzione attuale potrebbe invece fermarsi sulla sommità se la sua riserva di magma si esaurisse.