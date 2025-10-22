Importante esplosione sul lato nascosto del Sole: scagliata una CME eccezionalmente veloce e potente

Ieri, martedì 21 ottobre, qualcosa è esploso sul lato nascosto del Sole. L’esplosione ha prodotto una espulsione di massa coronale (CME) eccezionalmente veloce e potente. L’USAF ha segnalato emissioni radio di Tipo II da questa CME con tassi di deriva ad alta velocità: 2474km/s, segno di onde d’urto rapide all’interno della CME. Solo una manciata di CME nell’era spaziale si sono mosse significativamente più veloce, come la grande CME dell’agosto 1972 (2850km/s) e una CME generata da un brillamento X8 nel settembre 2017 (2600-3300km/s), evidenzia il sito specializzato spaceweather.com.

Se la CME colpisse la Terra, sperimenteremmo quasi certamente una forte tempesta geomagnetica. Invece, colpirà Venere (già il 23 ottobre secondo un modello NASA). Venere non ha un campo magnetico globale generato internamente a proteggerlo, quindi l’impatto eroderà parte del gas presente nella parte superiore delle nubi del pianeta. L’atmosfera di Venere, estremamente densa, non se ne accorgerà.

La fonte di questa esplosione corrisponde approssimativamente alla posizione della vecchia macchia solare 4246, che attualmente transita sul lato nascosto del Sole. Solo una settimana fa, quella pericolosa macchia solare era rivolta verso la Terra.

Che cos’è una CME (espulsione di massa coronale)

Le CME, Coronal Mass Ejections, sono immensi getti di plasma solare – composti da particelle cariche e campi magnetici – che vengono espulsi dalla corona del Sole, la sua parte più esterna e calda. Quando una CME è diretta verso la Terra, può raggiungerci in uno o più giorni, trasportando un’ondata di particelle energetiche che interagiscono con il campo magnetico terrestre. Non tutte le CME causano tempeste: la loro pericolosità dipende dalla velocità, dalla densità del plasma e soprattutto dall’orientamento del campo magnetico solare rispetto a quello terrestre.