In Alto Adige la notte più fredda dell’autunno, prime gelate in Val Pusteria

L’Alto Adige ha registrato la notte più fredda di questo autunno. In Val Pusteria si è verificata la prima gelata mattutina, con temperature in calo significativo rispetto alla media di inizio ottobre. Il “polo del freddo” si è registrato a Sesto, dove i termometri hanno toccato i -5°C. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, sebbene valori simili non siano eccezionali per la regione, risultano comunque 6-8 gradi più bassi del consueto per questo periodo dell’anno. Nella prossima notte il freddo aumenterà leggermente.

