In Colombia un approccio rivoluzionario per comprendere la perdita di biodiversità

Per anni, la comunità scientifica ha valutato l’impatto della deforestazione sulla biodiversità tramite studi localizzati, ma una nuova ricerca condotta in Colombia ribalta questo paradigma. Lo studio, pubblicato su Nature Ecology and Evolution, è frutto di oltre tredici anni di lavoro sul campo: i ricercatori hanno raccolto quasi 25.000 osservazioni di 971 specie di uccelli in 848 punti di foresta e pascoli, distribuiti su tredici regioni biogeografiche. Secondo il professor David Edwards, coordinatore del progetto e docente all’Università di Cambridge, analizzare i danni ambientali a scala ridotta porta a sottostimare gravemente l’impatto cumulativo della deforestazione. Solo considerando la varietà di habitat e altitudini della Colombia — paese tra i più ricchi di biodiversità al mondo — è possibile avere una fotografia realistica dell’erosione ecologica in corso.

Le foreste montane: ecosistemi fragili e insostituibili

Lo studio rivela che non tutte le foreste reagiscono allo stesso modo alla pressione umana: le più sensibili risultano quelle montane delle Ande centrali e orientali, così come le foreste umide amazzoniche del Napo e del Caquetá. In questi ambienti, la biodiversità è densamente “impacchettata” (species packing): molte specie coesistono in spazi ristretti grazie alla specializzazione estrema. Tuttavia, questa adattabilità è anche una condanna: una volta che il loro habitat viene distrutto per far spazio ai pascoli, queste specie non hanno margini di sopravvivenza altrove. Al contrario, regioni come i boschi secchi del Magdalena o i páramo andini ospitano specie più generaliste e resilienti. Tuttavia, anche laddove la biodiversità resiste, l’accumulo di interventi a lungo termine rischia di compromettere la funzionalità ecologica dei paesaggi.

Una crisi silenziosa che chiede risposte sistemiche

La conversione delle foreste in pascoli per l’allevamento bovino rappresenta oggi una delle principali cause di deforestazione in Colombia, spesso alimentata da dinamiche socio-economiche complesse. Le aziende agricole più povere, prive di mezzi per intensificare la produzione, sono costrette ad espandersi su nuove terre, perpetuando la distruzione degli ecosistemi. Gli autori dello studio propongono un cambio di rotta: abbandonare le politiche uniformi per la conservazione (come il generico obiettivo di proteggere il 30% del territorio) in favore di interventi calibrati sulle specificità ecologiche di ogni regione. Solo con un approccio scientificamente integrato, capace di superare la frammentazione delle conoscenze e delle politiche, si potrà arrestare il declino della biodiversità e proteggere i fragili equilibri su cui si fonda il patrimonio naturale colombiano.