In fiamme la sottostazione di Veshkaima: l’incendio dopo un attacco con i droni

In territorio russo, la sottostazione di Veshkaima è in fiamme dopo essere stata colpita da un attacco di droni ucraini. A riferirlo sono alcuni canali Telegram russi che pubblicano un relativo video dell’attacco contro l’impianto situato nell’Oblast di Ul’janovsk. La notizia viene riportata anche dal Kyiv Independent, sottolineando di non aver potuto verificare immediatamente i fatti. La sottostazione di Veshkaima si trova a oltre 900 chilometri a est del confine tra Russia e Ucraina. Ha una potenza elettrica da 500 kV ed è di proprietà di una sussidiaria di Rosseti, la più grande azienda di trasmissione di energia elettrica russa.

L’attacco e la risposta

L’Ucraina ha intensificato i suoi attacchi a lungo raggio contro le infrastrutture russe di petrolio, gas ed energia, una fonte chiave di entrate per Mosca per portare avanti la sua invasione totale dell’Ucraina. Anche la Russia lancia regolarmente massicci attacchi aerei contro le città ucraine e ha colpito duramente la rete elettrica del Paese, lasciando la sua popolazione al buio e al freddo.