In Piemonte la 4° Conferenza Europea sui Sentieri e Cammini: focus su tutela, cultura e sostenibilità

Dal 9 al 12 ottobre Macugnaga ospiterà la 4ª Conferenza Europea sui Sentieri e Cammini, organizzata dal Club Alpino Italiano. Un appuntamento internazionale che porterà ai piedi del Monte Rosa esperti, istituzioni e stakeholder del settore per confrontarsi sul futuro della rete escursionistica europea. Il programma prevede dibattiti, approfondimenti tecnici e testimonianze di esperienze nazionali ed estere, con particolare attenzione alle politiche di tutela, alla manutenzione dei percorsi, al valore culturale dei cammini e alle sfide legate al cambiamento climatico e al turismo di massa.

Il prossimo sabato 11 ottobre, dalle ore 10.45, gli assessori regionali Marco Gallo e Gian Luca Vignale firmeranno il protocollo del CAI, che segnerà un passo significativo per la valorizzazione del patrimonio sentieristico.

A seguire, alle ore 11.15, gli assessori parteciperanno al panel “Verso un linguaggio comune per i sentieri: politiche, tutela e progresso nella gestione dei percorsi – Esperienze dall’Italia”. La Regione Piemonte infatti ha reso possibile il sostegno all’iniziativa grazie a risorse dedicate: 50.000 euro dal Fondo Montagna e ulteriori contributi dal Fondi FSC.