Inaugurata a Bengasi una centrale elettrica mobile per risolvere la crisi energetica

Il ministro dell’energia del governo libico dell’est designato dalla Camera dei Rappresentanti, Awad Al-Badri, ha inaugurato una centrale elettrica mobile e integrata nella zona di “Al-Fawakhat”, a ovest di Bengasi, alla presenza del capo del consiglio locale di Al-Qawarsha, Ibrahim Al-Farsi, e di numerosi notabili e residenti. Secondo un post sulla pagina Facebook del ministero, Al-Badri ha supervisionato l’avvio e il collegamento della centrale alla rete elettrica nazionale, risolvendo la crisi energetica che ha afflitto la zona per anni a causa di bassa tensione e infrastrutture obsolete.

Il progetto

Il progetto, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia e supervisionato dal Ministero dell’energia e delle Risorse Rinnovabili in collaborazione con la Compagnia Generale per l’Elettricità, è stato realizzato dalla Compagnia Nazionale per i Progetti Energetici. Al-Badri ha ribadito l’impegno del ministero nell’espandere i progetti elettrici e supportare le aree con carichi energetici crescenti, definendo l’iniziativa un esempio di successo della cooperazione tra il ministero e il Fondo per la ricostruzione.