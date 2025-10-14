Inaugurata la prima stazione di ricarica autostradale per veicoli elettrici in Italia: luogo e caratteristiche

E’ stata inaugurata alle porte di Aosta la prima stazione di ricarica autostradale in Italia esclusivamente dedicata ai veicoli elettrici. Lo spazio, di 5 mila 500 metri quadrati, si trova presso l’area di parcheggio Les Iles de Brissogne Sud. Sono 27 stalli gli stalli, di cui sette dotati di colonnine di ricarica elettrica: sei ‘ultra fast’ da 350 kilowatt e una veloce da 50 kilowatt. Due di queste postazioni sono progettate per servire sia i veicoli leggeri sia i mezzi commerciali. La stazione si trova all’incrocio dei ‘corridoi’ di transito internazionale dei trafori del Monte Bianco (Francia) e del Gran San Bernardo (Svizzera) ed è stata ideata per consentire la futura installazione di altre sei colonnine di ricarica. Grazie a un collegamento pedonale accessibile, gli utenti possono accedere direttamente all’area di ristoro già esistente presso l’area di servizio della carreggiata Nord.

Nata dalla riqualificazione dell’area un tempo destinata a barriera autostradale, la stazione di ricarica è stata realizzata congiuntamente dal Gruppo Astm, secondo operatore mondiale di reti autostradali in concessione e leader nella realizzazione di grandi opere e tecnologie per le infrastrutture, e da Ionity, joint venture di case automobilistiche che gestisce stazioni di ricarica ultra-fast per veicoli elettrici in Europa. L’autostrada A5 Quincinetto-Aosta, lungo la quale è stata realizzata la stazione di ricarica, è gestita da Sav Società autostrada valdostane, concessionaria del Gruppo Astm.

La cerimonia di inaugurazione

“Un’area totalmente open perché qui ci può venire qualunque tipo di auto elettrica di qualunque marca, qui si può fare il ‘pieno’ in elettrico con qualsiasi sistema di pagamento e quindi è trasversalmente aperta a tutti. Ed è altrettanto open perché è un’area pienamente fruibile anche da chi ha difficoltà motorie”, ha detto durante la cerimonia di inaugurazione Paolo Pierantoni, presidente di Sav. E’ la “ciliegina sulla torta” – ha aggiunto – nell’ambito della collaborazione con Ionity “che ha portato all’interno del gruppo a collocare qualche decina di stazioni di ricarica elettrica”. Per Elena Airoldi, country manager Italia e Iberia di Ionity, è “un progetto che sposa appieno la mission di Ionity fin dalla sua fondazione a fine 2017, ovvero rendere possibile i viaggi di lunga distanza in Europa”.

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha sottolineato che “l’investimento si inserisce a pieno titolo” nel territorio, anche considerando l’impegno del governo regionale per “valorizzare il percorso delle auto elettriche”. Il progetto è di natura sperimentale e condiviso con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.