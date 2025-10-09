Inaugurazione del FAO MuNe: un viaggio tra cibo, cultura e innovazione

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) inaugurerà il suo nuovo Museo e Network dell’Alimentazione e dell’Agricoltura (FAO MuNe) il 16 ottobre 2025, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione e dell’80º anniversario dell’Organizzazione. Situato nei pressi del Circo Massimo e del Colosseo, all’interno della sede della FAO, e realizzato con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il FAO MuNe è uno spazio dedicato al dialogo interculturale e all’innovazione, che integra anche la storica Biblioteca Memoriale David Lubin. Il museo racconta gli 80 anni di attività della FAO, invitando il pubblico a esplorare le sfide e le opportunità dei sistemi agroalimentari di oggi e di domani.

La cerimonia di inaugurazione sarà presieduta dal Direttore Generale della FAO, QU Dongyu, e dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Svilppandosi su un’area di circa 1.300 m² e comprendente 12 sale, il FAO MuNe unisce storia, conoscenza, arte e scienza per raccontare il cibo e l’agricoltura come patrimonio condiviso dell’umanità. Le sue esposizioni presenteranno tesori d’archivio, documenti storici e fotografie rare-che ripercorrono otto decenni di lavoro della FAO. Installazioni immersive permetteranno ai visitatori di comprendere come il cibo unisca persone, culture e pianeta.

I dettagli

“Attraverso il potente linguaggio universale dell’arte e della cultura, il FAO MuNe invita tutti a esplorare, imparare e agire – un’esperienza che unisce conoscenza ed emozione, trasformando l’informazione in ispirazione. Nel cuore del museo prende vita una collezione d’arte composta da oltre 60 opere donate da circa 40 paesi Membri della FAO, ciascuna testimone della storia, dei paesaggi e delle persone dei diversi Paesi. Tra queste figurano opere uniche, come la scultura a grandezza naturale di Michelangelo Pistoletto, “Coltivare il Terzo Paradiso” – che unisce natura, società e tecnologia in un’armonia sostenibile – e Pablo Atchugarry, “Peace with Nature”, un ulivo secolare rinato come simbolo della riconciliazione tra l’umanità e l’ambiente.

Altre opere provengono da diverse regioni del mondo, trovando nel FAO MuNe la loro nuova casa. Insieme, queste creazioni danno vita a un dialogo vibrante tra le nazioni, che attraversa spazi linguistici e geografici attraverso l’arte e gli oggetti. Le mostre culturali metteranno in evidenza le tradizioni alimentari di tutto il mondo, mentre strumenti digitali innovativi consentiranno ai visitatori di immaginare il futuro dell’agricoltura, dell’alimentazione e della nutrizione. In questo spazio vivo, arte, scienza e cultura si incontrano, trasformando il museo in un luogo di incontro dove la conoscenza si trasforma in ispirazione e azione”, si legge in una nota.