Incendi boschivi e di vegetazione: 67.393 interventi dei Vigili del Fuoco dal 15 giugno

Dal 15 giugno al 10 ottobre 2025 sono stati 67.393 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 11.068 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nell’ultima settimana invece sono stati svolti 1.411 dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 304 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Calabria (247), la Sardegna (169) e la Campania (147). Sempre nell’ultima settimana sono stati 10 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 1.510 ore di lavoro.