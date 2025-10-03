Incendi Francia, da inizio anno 20mila ettari di foresta in fiamme

In Francia, nel 2025 sono andati in fiamme 20.000 ettari di foresta, il doppio della media osservata tra il 2006 e il 2021, ma la mobilitazione sul campo ha permesso di controllare “un gran numero di incendi“. Lo rileva un rapporto dell’Ufficio nazionale forestale (Onf). Durante l’estate, caratterizzata da due ondate di calore e da una siccità prolungata, gli incendi hanno interessato una superficie totale di 30.000 ettari di vegetazione, principalmente per i roghi sul Massiccio delle Corbières, divampato il 5 agosto a Ribaute (Aude) e che ha devastato “11.300 ettari” in tre settimane.
L’incendio dell’Aude “ha battuto tutti i record, ma se si esclude questo, non è poi così male, soprattutto se si guarda a Spagna e Portogallo“, ha commentato Christophe Chantepy, esperto nazionale per la protezione dagli incendi boschivi dell’Onf. Secondo il database governativo sugli incendi boschivi in Francia, che registra l’area coperta dalle fiamme dal 1973, questo incendio è considerato il peggiore degli ultimi 50 anni nella regione mediterranea francese.