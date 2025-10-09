Incendio a bordo di uno yacht nel Golfo di Salerno: operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza

Incendio a bordo di uno yacht di 50 metri nel Golfo di Salerno: tratte in salvo le 16 persone a bordo. Intervento della guardia costiera di Agropoli nella giornata di oggi, a largo della località balneare del Cilento. Sulla lussuosa imbarcazione che batte bandiera maltese è scoppiato un principio di incendio in sala macchine. Dopo il primo intervento dell’equipaggio, i militari della guardia costiera hanno completato le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza dei 16 passeggeri, trasportati al porto di Agropoli. Fortunamente nessuno è rimasto ferito, né si registrano problemi di inquinamento. Nelle prossime ore partiranno le operazioni di recupero dello yacht.