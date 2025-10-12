Incendio al monastero della Bernaga a Perego, nel Lecchese: “distrutto un luogo storico” | VIDEO

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di ieri, sabato 11 ottobre, nel monastero della Bernaga a Perego, una frazione di La Valletta, nel Lecchese, luogo di culto dal 1600 dove ha ricevuto la comunione Carlo Acutis, da poco proclamato santo. Le fiamme si sarebbero propagate probabilmente per un corto circuito da una delle celle delle 22 monache romite ambrosiane che vi abitano. Al momento le suore erano 21 perché una di loro è ricoverata in ospedale, ed erano tutte insieme davanti alla tv per seguire la preghiera del Papa per la pace. Le 21 religiose sono state fatte evacuare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con nove squadre da Lecco, Monza Brianza (con una Autoscale e una Autobotte) e Como (una Autobotte).

Ingentissimi i danni nella struttura dove erano conservati quadri di pregio. Diciannove monache sono ora ospitate dalle Piccole apostole a Ponte Lambro, due in un ricovero vicino a Erba.

I Vigili del Fuoco rendono noto che, spente le fiamme, sono in atto le operazioni di bonifica delle aree percorse dal fuoco.

Fontana: “distrutto un luogo storico”

“Di fronte al devastante incendio che ha colpito il monastero della Bernaga, esprimo la mia vicinanza all’ordine delle monache, alla diocesi e alla comunità che in quel luogo ha trovato, per generazioni, preghiera e conforto“. Lo scrive sui suoi profili social il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, evidenziando, con rammarico, come “le fiamme abbiano distrutto un luogo storico del nostro territorio, le cui radici affondano nel Medioevo, ferendo la memoria e l’identità della nostra terra“.