Incendio in un’ex azienda metallurgica a Signa: coinvolta l’intera struttura | FOTO

Dalle ore 12:50, i Vigili del Fuoco sono impegnati a Signa, in provincia di Firenze, per un incendio che sta interessando un’ex azienda che lavorava metalli, con le fiamme che hanno coinvolto l’intera struttura. Sul posto stanno operando sei squadre dei Vigili del Fuoco, con rinforzi arrivati dai comandi di Pisa, Pistoia e Prato. Impiegati droni per indirizzare con la visione dall’alto le operazioni di spegnimento.